Srušio se na teren i počeo da se trese: Fudbaler hitno prebačen u bolnicu (VIDEO)

Strašna situacija viđena je prethodne noći na meču između Estudijantesa i Boke Juniors, kada se igrač domaćeg tima Havijer Altamirano srušio na terenu.

Igrao se 26. minut, Altamirano se srušio u naručju Enca Pereza koiji je odmah pokušao da mu pomogne i uz vrisak je tražio.

Uslijedilo je komešanje među saigračima, a Altamirano je hitno prebačen kolima Hitne pomoći u bolnicu.

Sam Perez je plakao zbog svega što se dogodilo, igra je odmah prekinuta i nije nastavljena - jer domaćin prosto nije bio i situaciji.

Odmah nakon što se zbio ovaj događaj, tokom TV prenosa su javili da je Altamirano došao sebi i da je bio svjestan, da bi se kasnije i iz bolnice javili i poučili da je fudbaler stabilno.

This is the second time in 2 days. Estudiantes’ Javier Altamirano suffers a seizure during a Soccer Match. MSM will say it’s Climate Change or Xenophobia. pic.twitter.com/Egye8rmaKW