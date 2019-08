Šta Prosinečki misli o mogućem meču Zvezde i Dinama?

Fudbaleri Crvene zvezde i Dinama kao pobjednici su izašli iz duela sa Jang Bojsim, odnosno sa Rozenborgom, pa će tako igrati grupnu fazu Lige šampiona.

Kako su dva tima mogući protivnici, jer Zvezda je u 4. šeširu na žrijebu, a Dinamo u 3., tenzija među navijačima polako raste jer bi poslije mnogo godina mogao da se odigra "veliki derbi" stare Jugoslavije.

Kako prenosi hrvatski portal 24sata.hr, popularni Veliki žuti smatra da je za klubove sa naših prostora plasman u Ligu šampiona veliki uspjeh.

"Ma velika je stvar za klubove na Balkanu što su Dinamo i Zvezda ušli u grupu Lige šampiona, veliki je to uspjeh i za jedne i za druge. Nemoj da me pitaš ko bi bio u prednosti da dođe do tog sudara jer ko zna ko će koga izvući. To bi sad bila samo nagađanja", rekao je Prosinečki i dodao:

"U Dinamu i Crvenoj zvezdi treba da uživaju u ovom trenutku. Ušli su u Ligu šampiona, ostvarili sjajan uspjeh, triput će imati pune stadione i igraće protiv najboljih momčadi u Europi. To je ono zbog čega se treba radovati, a ko zna tko bi tu bio u prednosti. Ne možemo pre žreba pričati o tome", smatra Prosinečki.

Žrijeb za grupnu fazu Lige šampiona je na programu u četvrtak od 18 sati.