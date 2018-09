Šta Stojković kaže o svojoj izjavi da se stidi što je Srbin?

Golman Partizana Vladimir Stojković dospio je u žižu javnosti izjavom poslije 158. "vječitog derbija".

Stojković je, bijesan što je sudija Danilo Grujić priznao gol Ričmonda Boaćija, izjavio:

"Prvi put me je sramota što sam Srbin. Sutra idem da se odreknem pasoša".

On tvrdi da lopta nije prešla gol-liniju kod šuta glavom Boaćija u 73. minutu, kojim je postavio konačan rezultat 1:1.

Dan kasnije oglasio se Partizan, u čijem saopštenju je, između ostalog, pisalo da je Stojković izjavu dao u afektu i da se pokajao.

Vladimir Stojković je sada prvi put sam govorio o cijeloj situaciji gostujući na "TV Pink".

"Iskoristio bih priliku da se iskreno iz srca izvinim svakom Srbinu. Zvuči kontradiktorno da sam to izjavio ja, koji se po sto puta dnevno prekrstim. Moja poruka nije imala političku notu. Jednostavno, jedna sudijska odluka me je dovela do toga da kažem nešto zbog čega me je sada sramota", rekao je Stojković i dodao:

"Svi znaju koliki sam Srbin i nisam smeo to sebi da dozvolim".

Stojković kaže da je još tokom utakmice bio u šoku.

"Od 77. minuta sam na terenu samo pričao sa saigračima i prijateljima iza gola, novinarima, o tom golu. Samo sam o tome mislio. Mogao sam da primim gol", rekao je golman Partizana i nastavio:

"I dan-danas tražim dokaz da nije bio gol i tražiću ga dok sam živ".

Pokazujući na snimku sporne situacije na petog sudiju pored gola, na čiju je asistenciju glavni arbitar Danilo Grujić priznao gol, Stojković tvrdi da on nije mogao da vidi loptu od njega.

"Ubeđen sam osamdeset, devedest, čak i sto odsto da nije bio gol. Spreman sam da se izvinim ako grešim, ali sam siguran da nije bio gol".

Stojković je naveo da ne sumnja u FSS.

"Sa predsednikom (prim. Slavišom Kokezom) imam odličan odnos, on je prvi koji je smeo da me predloži za najboljeg srpskog igrača, uradio je to za 2017. godinu", nastavio je Stojković, prenio je "Kurir".

Čuvar mreže crno-bijelih se zatim vratio na svoj "grijeh".

"Niko ko nije igrao fudbal ne može da shvati koja je to doza adrenalina kada se osetiš prodanim, odnosno kada nešto nije fer. Kako sam branio za Srbiju, tako branim i za Partizan, na žalost navijača protivničkog tima. Svim srcem čuvam ono što mi je sveto. A za Srbiju bih skočio sa Beograđanke".

Ispričao je i anegdotu iz Izraela.

"Jedan Jevrejin me je pitao: 'Stojko, znaš li zašto smo mi svaki rat dobili?'. Onda mi je objasnio: 'Ako izgubimo jedan rat, nas više neće biti'. Takav sam i ja, takmičar".

I na kraju, Vladimir Stojković je priču završio ovim riječima:

"Imali smo medijski linč sedam dana pred derbi. Partizan je toliko bio omalovažavan da nisam mogao da verujem. Hoću svima da pošaljem poruku da Srbija ima dva sina: Crvenu zvezdu i Partizan".

(Sputnjik)