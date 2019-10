Šta će Klop uraditi sa Grujićem?

Predstojeće ljeto biće definitivno sudbonosno za Marka Grujića i Liverpul. I Jirgena Klopa koji će se suočiti sa velikom dilemom. Moraće Nijemac da donese konačnu odluku - šta da radi sa srpskim vezistom?

Nekadašnji đak Zvezdine omladinske škole uspešno nastupa već drugu godinu zaredom na pozajmici u Herti iz Berlina, a te dobre partije u Bundesligi stvaraju "prijatan problem" treneru šampiona Evrope.

Temom potencijalnog povratka Marka Grujića (23) na Enfild bavi se danas opširno i Liverpul Eho, koji je kao sagovornika pozvao upomoć i novinara Kevina Hačarda, inače dobrog poznavaoca Bundeslige. Ekspert koji izvještava o njemačkom fudbalu za nekoliko britanskih medija i komentariše utakmice, vjeruje da dolazi vrijeme velike istine za srpskog vezistu i da Herta nije jedini klub koji će pokušati da ga otkupi čim se vrati s pozajmice u Liverpul na kraju sezone.

Nije tajna, a to je i sam Grujić već najavio nekoliko puta, da želi da se bori za status standardnog prvotimca na Enfildu sljedeće sezone, ali Hačard tvrdi da šampion Evrope mora sa svoje strane da ubijedi Srbina da postoji mogućnost za takvu fer borbu.

"Marku dobro ide i mislim da ima izuzetnu korist od ove dvogodišnje pozajmice u Herti. Bio sam u Minhenu da ga vidim uživo protiv Bajerna na otvaranju sezone i tamo je odigrao vrlo dobru utakmicu. Postigao je lijep gol, ali je još uvijek pomalo naivan u pojedinim trenucima. Napravio je recimo vrlo jeftin jedanaesterac tako što je oborio Levandovskog na zemlju u bezopasnoj situaciji, ali mlad je... Naučiće vremenom i te cake, važno je to što uvek sam ističe da treba još da poradi na defanzivnom aspektu svoje igre", smatra Hačard.

Komentator podvlači i značaj koji Grujić ima za igru Herte.

"Bio je vrlo značajan faktor u nedavnom trijumfu nad Fortunom iz Dizeldorfa od 3:1 i generalno je bio jedan od prvih zacrtanih igrača na listi novog trenera Ante Čovića, nakon što je bio neizostavan u timu Pala Dardaija prošle sezone. Dakle, radi se momku koji ima konstantan uticaj i verujem da je činjenica da igra standardno u prvom timu jako značajna za njega i njegov dalji razvoj. Visok je, dobro se kreće s loptom, dobro startuje i mislim da dosta obećava za budućnost. Zato je na Liverpulu sljedećeg leta velika odluka - šta da rade s njim? Da li mogu da ga ubijede da ima šansu da se bori za prvi tim? Jer mogu da vidim da Herta ili neki drugi njemački klub pokuša da ga otkupi poslije ovih sjajnih partija", smatra Hačard.

Grujić je u dresu Liverpula zabilježio samo osam nastupa od dolaska iz Crvene zvezde 2016. godine, a jedna od najvećih prepreka u povratku na Enfild je broj veznih fudbalera koji se nalaze na raspolaganju Jirgenu Klopu.

"Marko mora sam da se zapita da li može da se takmiči. Da li veruje u sebe i činjenicu da može da igra za prvi tim Liverpula. Ako to ne učini, onda nema svrhe više da ide na pozajmice, važnije mu je da promijeni klub i ode na neko drugo mjesto gdje će se ustaliti kao regularan prvotimac, bilo da se radi o Herti ili nekom drugom timu.".

A ukoliko Grujić odluči na kraju da ostane sa Crvenima, gde bi se onda uklopio? Hačard smatra da može da igra na više pozicija.

"U Herti igra nešto dublje, bliže svom golu, sa čestim izletima napred. To me malo iznenađuje, ali se Marko pokazao sasvim dobro u toj ulozi jer uspjeva da osvoji mnogo lopti. Odličan je u duelima sa ostalim protivnicima, iako ne postiže dosta golova. Vidjeli smo protiv Bajerna koliko može i to zahvaljujući lepom golu koji je dao, a to znači da može da ide napred češće i postiže pogotke. U sadašnjoj postavi Liverpula vidim ga kao jednog od ofanzivnih vezista, više nego kao 'razbijača' jer Fabinjo tu ulogu obavlja besprekorno dobro za Liverpul", zaključio je Kevin Hačard.

