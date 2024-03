Šta će biti sa Jovićem i Milanom?

Menadžer Luke Jovića, Fali Ramadani, krajem marta sastaće se sa čelnicima Milana, a najprije sa šefom sportskog sektora Žofrijem Monkadom, kako bi saznao jasne namjere kluba iz Grada mode oko budućnosti Luke Jovića.

Jović ima veliku želju da ostane na San Siru, a Milan ima opciju automatske aktivacije produžetka saradnje na još jednu sezonu. Dakle, ne bi nužno morali da se vode pregovori oko detalja novog ugovora, što bi moglo značajno da ubrza proces pregovora, mada postoji mogućnost da ’’Rosoneri’’ ponude srpskom golgeteru novi dvogodišnji ugovor, ako bude impresionirao u finišu sezone, piše ’’Kalčo Merkato’’.

Isti izvor navodi da bi ovaj mjesec bi mogao da bude ključan za kompletne pregovore, ali ne zbog pomenutog sastanka, već zbog Milanovih mečeva osmine finala Lige Evrope sa Slavijom iz Praga, gdje bi mogao da dobije šansu za dokazivanje. Zbog crvenog kartona protiv Monce propustio je prvenstvene mečeve sa Atalantom i Lacijem, pa će biti u konkurenciji i za okršaje sa Emopolijem i Veronom uoči reprezentativne pauze. U međuvremenu ćemo saznati i da li će se naći na spisku Dragana Stojkovića Piksija za prijateljske mečeve sa Rusijom (21. mart) i Kiprom (25. mart).

Pojedini italijanski mediji navode da važnu ulogu u ovom slučaju igra i Zlatan Ibrahimović, koji je navodno još uvijek neodređen po ovom pitanju, posebno nakon crvenih kartona protiv Monce. Prije tog gafa, djelovalo je da nema nikakve dileme da li će Srbin ostati u Milanu, ali sada očigledno mora ponovo da se dokazuje i na fizičkom i psihološkom planu.

Ali, to isključenje nije obrisalo odlične stvari koje je Jović radio u proteklom periodu i došao do brojke od osam postignutih golova u svim takmičenjima. Srpski napadač će biti u protokolu protiv Slavije, ali se na Apeninima ipak vjeruje da će Olivije Žiru biti starter u okršaju koji je zakazan za 7. mart od 21 čas na ’’San Siru’’. To naravno neće demoralisati Jovića, koji je ove sezone pravio razliku upravo u mečevima kada je ulazi sa klupe za rezervne igrače.

Jović je svojih osam golova u ovoj sezoni postigao za 874 minuta provedenih na terenu, što je prosjek od 110 minuta. Ipak, u Milanu očigledno zahtijevaju još više kako bi se definitivno uvjerili da je igrač koji i u budućnosti može da nosi navalu ’’Rosonera’’.

