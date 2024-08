Šta čeka Borac ako uđe u Ligu Evrope: Renomirani rivali i bogate nagrade

Seizmičke promjene dolaze u evropski klupski fudbal za sezonu 2024/2025, a UEFA je obnovila sva tri svoja najveća takmičenja. Ligu šampiona. Ligu Evrope i Konferencijsku ligu.

Banjalučki Borac večeras ima veliku šansu da postane prvi bh. klub koji je zaigrao u drugom po rangu UEFA klupskom takmičenju a to je Liga Evrope.

Za taj uspjeh treba večeras da iz meča sa Ferncvarošom izađe kao pobjednik a ako to uspiju ime "crveno-plavih" naći će se u petak (13 časova) u jednoj od kuglica tokom žrijeba grupne faze.

Pred izabranicima Mladena Žižovića je istorijska šansa sa nađe među 36 klubova koji će se po prvi put boriti na jednoj ligaškoj tabeli u pokušaju da dođu do nokaut faze ovog takmičenja.

Ovogodišnja Liga Evrope pratiće isti novi format kao i renovirana Liga šampiona, proširivši se sa 32 tima na 36 koji se takmiče na jednoj ligaškoj tabeli.

To znači da bi se Borac u ovoj fazi takmičenja suočio sa ukupno osam različitih protivnika od čega bi četiri meča igrao u Banjaluci a četiri u gostima.

Najbolja osmorka ostvaruje direktan ulazak u šesnaestinu finala, dok oni koji su završili od devete do 24. pozicije igraju dva meča plej-ofa ulaze za šansu da im se pridruže.

Naslabije plasiranih 12 timova prve faze ispada a od osmine finala nadalje je klasična nokaut faza.

UEFA takmičenja osim kvalitetnih rivala donose i dobnru zaradu. Borac je do sada zaradio 3.977.504 evra a ulaskom u Ligu Evrope taj saldo bi porastao na nepunih pet miliona.

Pobjeda u grupi se nagrađuje sa 430.000 evra a remi sa 150.000 s tim da iznos ide u ukupni budžet pa se prema broju pobjeda dijeli klubovima.

Na isti način kao u Ligi šampiona svaki klub ima dionice za krajnji plasman koji pojedinačno vrijedi 75.000 evra. Jednu dionicu dobija klub plasiran na 36. mjesto, dvije onaj na 35. mjestu pa sve do osvajača grupe koji ima 36 dionica po 75.000 evra.

Novina su i nagrada za plasman od 1. – 8. mjesta (po 600.000 evra), i od 9.-16. (po 300.000 evra).

Eventualni direktan plasman u osmina finala se nagrađuje sa 1,75 miliona evra a ta suma bi se povećala na 2,5 miliona evra za četvrtfinale, na 4,2 miliona evra za plasman u polufinale. Finalisti Lige Evrope zaradiće po sedam miliona evra uz dodatnih šest miliona evra za onog ko podigne pobjednički pehar.

Fnale je 21. maja 2025. na stadionu "San Mames" u Bilbau.

Ulazak Borca u Ligu Evrope je i šansa da svoje navijače nagradi mogućnoću da u Banjaluci uživo gledaju ekipe koje su do sada pratili uglavnom preko TV ekrana.

"Crveno-plavi" bi u ako se našu u žrijebu za zival dobili jednu od ekipa koje pripadaju vrhu svjetskog fudbala poput Mančester Junajteda, Rome, Ajaksa, Atletika, Lacija Porta, Totenhema...

OFFICIAL! UEFA Europa League pots for the draw on Friday. #mufc #mujournal pic.twitter.com/XKzcN2sRCC