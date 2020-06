Šta je Robert Kovač radio na utakmici srpskog kupa

Robert Kovač, proslavljeni hrvatski reprezentativac, a sada trener, bio je specijalni gost Čukaričkog, na meču četvrtfinala Kupa Srbije protiv niškog Radničkog. Kovač je 84 puta bio reprezentativac Hrvatske, a u bogatoj karijeri između ostalog nastupao je za Leverkuzen, Bajern Minhen i Juventus. Trenersku karijeru Robert je gradio sa bratom Nikom, čiji je bio pomoćnik na klupi reprezentacije Hrvatske, potom i Bajern Minhena. #fkcukaricki #superliga #kupsrbije

