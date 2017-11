Šta se dešava sa Ronaldom?

Portugalac u Španiji nije efikasan, ne daje golove, ali ga to ne sprečava da šutira na gol protivnika.

Čak 55 puta je Ronaldo uputio udarac ka golu protivnika i dao je samo jedan gol u LaLigi.

Ronaldo u sezonu nije ušao na najbolji način, a od posljednjeg i jedinog gola je šutirao 27 puta.

Trener Reala Zinedin Zidan podržao je Ronalda i ostale igrače rekavši da prvenstvo još nije gotovo iako Real zaostaje deset bodova za Barselonom (34 prema 24).

Ispred "Kraljevskog kluba" je i Valensija koja na drugom mjestu ima 27 bodova.

Cristiano Ronaldo's La Liga season so far in shots:



❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌⚽️❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌



For those that can't be bothered to count, that's 55 shots in total and 27 since his solitary goal... pic.twitter.com/HmLjHvofqp