Stadion Bajerna promijenio ime zbog Eura

Minhen će biti jedan od gradova domaćina predstojećeg Evropskog prvenstva u fudbalu, a "Alianc Arena" mjesto je odigravanja mečeva grupne faze i jednog četvrtfinala.

Preciznosti radi, stadion na kojem svoje mečeve kao domaćin igra Bajern, za vrijeme trajanja Eura promijeniće ime iz sponzorskih razloga, pa će se zvati samo "Fußball Arena München", a po okončanju kontinentalnog šampionata sve će opet biti po starom.

Minhen će tokom Evropskog prvenstva biti domaćin utakmica selekcije Njemačke, te jednog meča četvrtfinala.

Prvu utakmicu Nijemci igraju 15. juna protiv Francuske, a zatim slijede dueli protiv Portugala (19. jun) i Mađarske (23. jun). Posljednji meč na ovom stadionu biće odigran 2. jula kada je na rasporedu četvrtfinale Evropskog prvenstva.

"Allianc Arena" ima kapacitet od 70.000 mjesta za utakmice reprezentacije, a za utakmice Bajerna pet hiljada više.

Broj navijača za Euro je ograničen u zavisnosti od mjera koje važe u datoj državi, a što se tiče Njemačke i Minhena, odluka koja je trenutno na snazi je da će stadion Bajerna moći da primi tek 22 procenta kapaciteta stadiona za mečeve Eura.

