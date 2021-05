Stadion "Čair" nosiće ime Dragana Stojkovića Piksija

Na početku posjete Nišu, selektor Srbije Dragan Stojković sa suprugom Snežanom, bio je prošlog vikenda gost u svojoj opštini Palilula gdje je od predsjednika opštine Bratislava Vučkovića saznao za informaciju koja mu je uskomešala emocije.

Veliki Piksi nije mogao sakriti suzu radosnicu kada je saznao za inicijativu da stadion "Čair" u budućnosti ponese njegovo ime.

„Naježio sam se, najiskrenije. Nisam očekivao i zato je ta reakcija bila toliko emotivna. Mene nije sramota da zaplačem kada sam srećan. Pre svega iz razloga što taj stadion, ceo taj deo grada Čair, doživljavam kao svoj. Možda ću zvučati prepotentno, ali je tako. Tu su bili moji počeci, prvi fudbalski koraci, prve pobede… To parče terena ne može da se poredi ni sa Vemblijem, ni sa Nou Kampom, Bernabeuom, San Sirom… ni sa jednim stadionom na svetu. To parče trave je nešto što će mi zauvek ostati u prelepoj uspomeni, što će me pratiti celog života", rekao je Piksi.

Aktuelni selektor "orlova" i jedan od najboljih fudbalera svih vremena sa naših prostora rođenja je u mjestu Pasi Poljana kod Niša 3. mart 1965. godine. Karijeru je započeo u Radničkom 1981. godine čiji je dres nosio pet godine nakon čega je prešao u Crvenu zvezdu, a potom ga je fudbalski put odveo u legendu preko francuskog Olimpika iz Marseja, Verone, japanskog Nagojia, ali i reprezentacije Jugoslavije za koju je odigrao 84 utakmice i nastupio na dva Svjetska prvenstva, dva Evropska prvenstva i dva Olimpijska turnira.

"I sama pomisao da jedan takav objekat sutra treba da se zove po mom imenu, i to za života, je nešto neprocenjivo. Osećaj koji je apsolutno nemoguće opisati. Ponoviću ono što sam rekao gradonačelnici Niša, smatram da nisam ja toliko veći od drugih, niti sam važniji od ljudi koji su isto puno učinili za ovaj grad i za FK Radnički. Biti na pijedestalu je fascinantan osećaj. Možda i ne zaslužujem toliku čast, zbunjen sam. Ako se inicijativa bude realizovala, biće to jedna od najlepših stvari koja mi se desila u životu. Učiniće mene i moju porodicu ponosnim", rekao je Stojković.

Prokomentarisao je i moguće buduće medijske natpise poput onih "Radnički je na ’Piksiju’ pobijedio Zvezdu" ili "Radnički je na ’Piksiju’ pobijedio Partizan".

"Biće i toga, naravno. Ko zna kako će to ljudi da krste, ako se ideja zaista sprovede u delo. Padali su u Nišu i Zvezda i Partizan, bez obzira na kvalitet. Padali su mnogi veliki evropski klubovi. Nije bilo lako igrati ovde, ni u staroj Jugoslaviji, a ni danas. Ali, ja zaista ne mogu da verujem da će se to desiti. Sve u svemu, uživao sam u u Nišu. Jedno lepo druženje, predivan boravak u najlepšem gradu na svetu. Ne znam za druge, ali za mene je to definitivno najlepši grad na svetu“, rekao je Stojković.