Stadioni puni bezbjednosnih rupa

Loša infrastruktura na fudbalskim stadionima najveća je bezbjednosna prepreka na utakmicama BH Telecom Premijer lige BiH.

Iako kontrole postoje, uključujući i policiju i zaštitarske agencije, odnosno redarsku službu, iz Komiteta za stadione i bezbjednost Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH priznaju da ima više načina da se nedozvoljena sredstva unesu na stadione. Mnogi stadioni su skoro otvoreni. Okruženi su djelimično ogradom koju je lako preskočiti ili nešto prebaciti preko nje.

"Procedura kontrole lica na svim stadionima je jasno definisana i ona se sprovodi od strane zaštitarske agencije i po potrebi uz asistenciju policije. Međutim, loša infrastruktura na stadionima, gdje nerijetko nedostaju zaštitne ograde, barijere za razdvajanje dijela gledališta, da ne govorim o zaštitnim staklima na VIP ložama i nizu drugih stvari kojim bi se spriječilo unošenje predmeta, uveliko otežavaju posao ljudima iz bezbjednosnog sektora. Prije svake utakmice stadioni se pregledaju detaljno, posebno ako je riječ o utakmici visokog rizika. Međutim, na većini stadiona u BiH teško je iskontrolisati unošenje nedozvoljenih predmeta preko same ograde. Takođe, teško je znati ili gotovo nemoguće predvidjeti da li je neko nešto ranije ostavio na neko skriveno mjesto na samom stadionu, koji su trenutno u BiH u takvom stanju kakvom jesu", istakli su za "Nezavisne" iz Komiteta za stadione i bezbjednost N/FS BiH.

Osim pirotehnike, koja se nekontrolisano unosi na tribine, nisu rijetki ni incidenti u službenim prostorijama. Akteri su tada zvaničnici klubova ili sami igrači. Iako se u većini takvih slučajeva sve završavalo samo na verbalnom sukobu, najnoviji slučaj koji je doveo u pitanje bezbjednost navodno se desio u nedjelju u Gabeli.

Prvotimac Slobode Said Husejinović optužio je, a predsjednik GOŠK-a Lujo Ilić demantovao, da je na poluvremenu prijetio oružjem gostima iz Tuzle. Iako će se tek naknadno utvrditi čija je priča istinita, iz Komiteta za stadione i bezbjednost N/FS BiH ne odbacuju mogućnost da neko neovlašteno može unijeti nedozvoljena sredstva, čak i oružje, u službene prostorije.

"Hipotetički, može se desiti da neko od zvaničnika ili službenika kluba unese nešto na stadion. Pregled ljudi postoji, ali u to nisu uključeni, niti neko pregleda zvaničnike klubova, službena lica, delegate, sudije i slično. To su ljudi koji su faktički organizatori i oni su ti koji su zaduženi za održavanje reda i mira i trebalo bi da vode računa o bezbjednosti. Da bi bili pregledani, recimo, predsjednici klubova, sekretari, treneri, pa i igrači i sudije, za to bi trebalo donijeti poseban pravilnik", objašnjavaju iz Komitet za bezbjednost N/FS BiH.

Procjenjuju da za tako radikalnim mjerama u ovom trenutku nema potrebe.

"Bezbjednosna situacija na našim stadionima je zadovoljavajuća. Huliganstva nemamo, naročito ako se poredimo sa zemljama regiona. Najveći problem je pirotehnika, sa kojom smo se uhvatili u koštac i nastojimo je iskorijeniti. Disciplinski organi sankcionišu klubove i pojedince zbog svakog ispada. Navodni slučaj iz Gabele biće detaljno ispitan, ali možemo reći da sličnih prijava ili dešavanja do sada nismo imali. Bilo je čarki i incidenata u vidu verbalnih sukoba između predstavnika klubova, ali slučajeva upotrebe oružja ili bilo kakvih opasnih predmeta na stadionima, uključujući i službene prostorije, nije bilo", zaključili su iz Komiteta za bezbjednost N/FS BiH.