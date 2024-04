Stamenić najbolji mladi fudbaler Novog Zelanda

Fudbaler Crvene zvezde Marko Stamenić izabran je za najboljeg mladog fudbalera Novog Zelanda za 2023. godinu, saopšteno je na zvaničnom sajtu Fudbalskog saveza Novog Zelanda.

Marko Stamenić je od 2021. godine član reprezentacije Novog Zelanda, za koju je odigrao 15 utakmica i postigao jedan gol.

Congratulations to Marko Stamenić, 2023's men's Young Player of the Year! pic.twitter.com/pm37PmS37z