Stanković: Bili smo odlični, dižemo formu

Bili smo odlični, forma nam raste i bićemo sve bolji i bolji, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković poslije pobjede protiv Radničkog (3:0).

"Odlična utakmica sa naše strane. Imali smo mali pad koncentracije u drugom poluvremenu, tih prvih petnaestak minuta, gde nam je Radnički napravio šanse, ali to se dešava. Rastemo kroz mečeve, gledaćemo da eliminišemo tu boljku pada koncentracije koju vučemo od pre. Prvi deo igre je bio dobar, igrali smo tečno i to me raduje, takođe sjajno smo vršili presing na izgubljenu loptu, dobro se pozicionirali", rekao je Stanković za Zvezda TV.

Prema njegovim riječima, ekipa ima još prostora za napredak.

"Rekao sam da je meč protiv Novog Pazara za mene bio poslednji pripremni, jer sam znao u kom fizičkom stanju su igrači. Od ovog susreta smo krenuli u takmičarski ritam, dižemo formu i bićemo bolji iz meča u meč. Sada smo na nekih 60, 70 odsto, ali verujem u momke. Dobro i pošteno rade, tako da sam optimista", istakao je Stanković.