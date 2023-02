Stanković: Branićemo Sampdoriju do kraja

Fudbalski klub Sampdorija je u 23. kolu Serije A na svom terenu poražena od Bolonje rezultatom 1:2. Trener "Sampe", Dejan Stanković, je poslije meča izjavio da će on i igrači klub braniti do kraja, a ko to ne želi treba da mu kaže.

Sampdorija je i dalje na samo 11 osvojenih bodova i poslije 23. kola Serije A.

Pretposljednje mjesto, sa osam bodova manje i utakmicom više u odnosu na Speciju koja je prva ''iznad crte'' ne daje gotovo nikakvu nadu da bi tim Dejana Stankovića mogao da izbori opstanak do kraja sezone.

Danas je Sampdorija na svom terenu doživela još jedan šokantan, možda i nezaslužen poraz od Bolonje koja je slavila sa 2:1 evrogolom Orsolinija u 90. minutu, ali dok god postoje teoretske šanse Stanković i njegova ekipa neće odustati.

To je i njegova najsnažnija poruka poslije današnjeg poraza.

''Obavezni smo da branimo Sampdoriju do kraja. Ko ne želi, neka mi kaže. Ne plašim se da će se ovo desiti, ali bih vam bio zahvalan ako biste mi rekli. Ako se to desi, ponijećemo ih sa sobom'', rekao je Stanković za "DAZN".

A kada je sama utakmica u pitanju...

''Inter nam je oduzeo toliko energije. Vidio sam da nismo briljantni od početka. Ali ništa značajno se nije dogodilo. Svježe snage su promijenile igru. A onda epizode koje nam ne idu u prilog. U devedesetom minutu ostavljamo bodove umjesto da ih sve uzmemo. Penali se mogu promašiti, to je teško prihvatiti. Ali isto tako je teško svake svete nedjelje, igrati sa vodom u grlu, pod pritiskom. Pokušavam da zaštitim ove momke od pritiska, ali oni to osjećaju. Nisu mirni, nisu lucidni'', izjavio je Stanković.

Sve je moglo da bude drugačije da je Sabiri iskoristio drugi jedanaesterac u 72. minutu pri rezultatu 1:1.

''Ne volim da gledam penale, okrenuo sam se u posljednjoj sekundi i vidio ga odbranjenog. Ne griješi samo onaj ko ih ne šutira. Bilo je pravo vrijeme da preuzmemo vođstvo. Bilo je vrijeme da se osvoje bodovi''.

Pojedini italijanski mediji prenose da je Stanković na terenu pitao Gabijadinija zašto on nije izveo drugi penal. Gabijadini je, navodno, odmah odgovorio: "Mister, Sabiri je bio spreman i rekao mi je da se tako osjeća".

''Momci su na terenu i odlučuju, sigurno bi ga Manolo šutnuo da je bio potpunio spreman. Možda je imao grčeve'', rekao je Stanković novinarima.