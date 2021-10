Stanković: Lepo je igrati pod pritiskom

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković iznio je očekivanja pred naredni meč Superlige Srbije protiv Kolubare. Crvena zvezda će u subotu igrati protiv Kolubare u Lazarevcu, u meču 13. kola Superlige Srbije koji počinje u 15:55.

"Prijala nam je pauza donekle, jer smo imali dosta momaka koji zbog korone i povreda nisu mogli da budu u punom trenažnom procesu, pa nisu mogli da isprate program za to vreme. Imali smo Kangu, Erakovića i Gordića u reprezentaciji, ali mene najviše zabrinjava povratak posle korone. Pričao sam sa Dejanom Savićem, zvao me je, čuli smo se, ko zna kakvi ćemo se vratiti fudbalu posle toga. Lično sam se vakcinisao skoro trećom dozom, moja familija takođe i ne znam kako možemo drugačije da „završimo“ koronu, ako ne budemo odgovorni sami prema sebi. To je nešto s čim se borim, jer se svakog dana pojavi sa probelmom i tome treba stati na put", počeo je Stanković.

Govorio je šef stručnog štaba Zvezde detaljnije i o timu koji će izvesti u Lazarevcu.

"Nemamo roster za odmaranje, znate i sami da Katai ne trenira, krenuo je „lagano“ posle korone, a pre toga je takođe imao zdravstvene probleme. Videćemo ko je zdrav, recimo i Kanga je kasno stigao, Eraković nije igrao poslednju utakmicu za reprezentaciju, na moje veliko iznenađenje, ali on je odmoran. Sigurno ćemo izaći u najjačem sastavu, nema kalkulisanja, u takmičarskom smo ritmu. Što se tiče mladih igrača, oni moraju da zasluže Zvezdin dres da bi igrali. Ali navikao sam se na te priče, jer ako budu oni igrali, pitaće se za nekog trećeg, pa petog. To je kao „hrčak u kavezu“, uvek će biti pitanje za nekog, ali ponavljam da se Zvezdin dres zaslužuje i da igraju oni koji se izbore za to, a ne imena. Uvek izvodim tim prema planu, igri protivnika, tome ko se kako oseća i u kakvoj je formi".

Uprkos tome što ih sledeće nedjelje očekuje utakmica u Danskoj protiv Midtjilanda, fokus je na Kolubari.

"Potpuno smo usmereni na Kolubaru. Svaki povratak sa pauze nosi dozu rizika, jer je prirodno da se čovek opusti na odmoru, ali smo dobro radili u prethodnih sedam dana. Razmišljam o ovom mini ciklusu gde imamo tri utakmice u sedam dana, prvo Kolubara, pa Midtjiland, pa Radnički. Želimo da budemo pozitivni. Dovoljna je i pobeda od 1:0, pa da se odmorimo i spremimo za Dansku, ne razmišljam ni o čemu drugom. Što se tiče uslova i terena, to su sve izgovori, a toga kod nas nema. Ne postoji".

Prija Stankoviću to što se svaka utakmica u Srbiji igra pod pritiskom.

"Lepo je igrati pod pritiskom, mi time odrastamo. Meni se to sviđa. To je takmičarski, drži se gard visoko. Rekao sam momcima da ovo može da bude najteže, ali i najlepše u skorije vreme".

Pomno Stanković prati i kako igraju biseri u dresu Grafičaru.

"Naravno da ih pratim, dobijam izveštaje o njihovim igrama i samo neka tako nastave da rade. Ne mogu da računam na njih, nisu registrovani za Zvezdu, već za drugi tim, ali pratim ih", zaključio je Stanković.

(b92)