Stanković: Najviše mi je u životu pomogao Siniša Mihajlović

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković dao je intervju za slovenački "Ekip" pričao o svojoj povezanosti sa tom zemljom.

Naime, njegova supruga je državljanka Slovenije, šurak mu je Mile Aćimović, a još iz dana u Interu gaji veliko prijateljstvo sa golmanom Samirom Handanovićem.

Takođe, tema je bilo i poznanstvo sa aktuelnim predsjednikom UEFA Aleksandrom Čeferinom.

"Moj šurak Milenko Aćimović mi je rekao da je utakmica sa Milanom prenošena na slovenačkoj televiziji u top terminu, i da su ljudi navijali za nas kao za nacionalnu reprezentaciju. Jako sam srećan što je tako. Srećan sam zbog fanova, ali i mog kluba. Protiv Milana smo pokazali da nismo inferiorani ili slabi. U pojedinim delovima meča smo bili moćni i konkretni. Mnogo mi je žao što nismo prošli. Mišljenja sam da smo igrom i odnosom zaslužili da igramo u osmini finala Liga Evrope", rekao je Stanković.

"Za sve nas to je bila odskočna daska. To je za nas bila utakmica na kojoj možemo da pokažemo da u dogledno vreme ponovo možemo da igramo u Ligi šampiona. Ove sezone smo pokazali da pripadamo grupi tih klubova. Bili smo odlični, osvojili smo 11 bodova u grupi, i ove sezone je Liga Evrope bila prava mera za Crvenu zvezdu. Igrali smo odličan fudbal. Uspeli smo da popravimo nacionalni i klupski koeficijent. Svi se slažu da smo napravili ogroman uspeh".

Govorio je o srpskom fudbalu i Linglong Superligi Srbije sa 20 klubova.

"To je možda previše. Ja nisam pozvan da to komentarišem, ali to je moje mišljenje. Sa smanjenjem lige bi se povećao kvalitet, i to bi odgovaralo Crvenoj zvezdi. Jer bi nam na svakoj utakmici bila potrebna maksimalna snaga“.

Rekao je i ko mu je bivših trenera najveća inspiracija.

"Od svih sam nešto naučio. Najviše mi je u životu pomogao Siniša Mihajlović. On mi je više od prijatelja, jer mi je mnogo pomogao kada sam imao 18 godina i došao u Lacio. Kada postaneš trener imaš jasan put. Od svih sa kojima si sarađivao uzmeš ono najbolje, nemoguće je nekog da kopiraš. Moraš da imaš jasnu viziju i ideju".

Svoju reprezentativnu karijeru Stanković je završio baš protiv selekcije Slovenije.

"Oprostio sam se posle poraza u Ljudskom vrtu. Bilo je 1:0 za Sloveniju. Vrlo čudna utakmica. Primili smo gol sa pola terena, promašili smo penal. Ali utakmice protiv Slovenije su uvek bile teške. Imali su strahovito organizovan tim. Posebno kada ih je predvodio Srećko Katanec. Uvek sam voleo da igram protiv Slovenije i vidim Mileta".

Poseban odnos ima sa predsjednikom UEFA Aleksandrom Čeferinom.

"Zahvaljujući njemu sam radio u UEFA 18 meseci, bavio sam se mlađim kategorijama. Znao sam da je UEFA ogromna organizacija, ali tek kada sam ušao unutra video sam kakva je to veličina. Ponosan sam na prijateljstvo sa Čeferinom. jer je on sjajan čovek. Nisam upoznao tako energičnu osobu koja tako sporovodi i bori se za svoje ideje. Veliki je profesionalac".

Na kraju je Stanković rekao i kog Slovenca bi volio da dovede u Zvezdu.

"Josipa Iličića. Siguran sam da bi ovde pravio razliku", uz smijeh je završio Stanković.

(B92)