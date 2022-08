Stanković: Ne ulazi se u Ligu šampiona lako, biće vruće

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković zadovoljan je prolazom u plej-of Lige šampiona, ali ne toliko i igrom svog tima.

Zvezda je "usporila" u revanšu, ali je i takva bila previše jaka za jermenski Pjunik (2:0).

"Misli su okrenute, ali ka Voždovcu, pa tek onda dvomeču. Obaveza prema klubu nam daje motiv da idemo na pobedu u svakom meču. Intenzitet nije bio kao u Beogradu, ali je važno da u svakom momentu imamo meč pod kontrolom. Hvala navijačima koji su prešli ovoliki put da nas bodre. Čeka nas težak dvomeč, jak dvomeč, neće biti lako, ali u Ligu šampiona se ne ulazi lako, biće vruće kod njih, ali još više kod nas", rekao je Stanković po okončanju meča.

Zadovoljan je triom u veznom redu u liku Kingsa Kangve, Gelora Kange i Sekua Sanoga.

"Njih trojica su odigrali sasvim korektno, ali kod nas u timu svi zaslužuju da igraju. Niko ne može da mi pomogne svojim neradom da ga ne uvrstim u 11. Bitno je imati sve momke na broju", smatra Stanković.

Osvrnuo se i na narednog protivnika – Makabi iz Haife.

"Gledao sam meč protiv Olimpijakosa, bio je to ozbiljan meč, Makabi ima brzinu sposobnost, kvalitetni su u svakom segmentu igre. Ima tu dosta faktora, detalji će odlučivati. Razmišljamo pozitivno, ohrabruju me nastupi naših momaka i to kako izgledamo iz meča u meč", zaključio je strateg crveno-belih.

(b92)