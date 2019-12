Stanković: Ne zavarava me 11 bodova više od Partizana

Novi trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je da ga ne zavarava prednost od 11 bodova u odnosu na Partizan i da se ponaša kao da nema razlike.

"Vladan Milojević je ispao veliki zvezdaš. Mogao je da ostane do kraja sezone, ali je dao šansu nasledniku da uigra ekipu četiri meseca pred Evropu, koja veoma znači klubu. Prednost je velika, ali se ne zavaravam. U svaku utakmicu ulazim kao da nemamo prednost, samo tako mogu da podignem nivo i kvalitet moje ekipe", rekao je Stanković gostujući na televiziji Pink.

On je poručio da njegov kolega iz Partizana i bivši saigrač iz reprezentacije Savo Milošević radi odličan posao.

"Drago mi je zbog Sava, pratio sam i video šta je uradio. Imali su peh protiv AZ Alkmara, sve u svojim rukama, ali to je fudbal. Možeš da pripremiš sve, ali se na kraju desi u sekundi i nešto neočekivano".

Nekadašnji as Lacija i Intera smatra da je sada pravo vreme da se vrati u Crvenu zvezdu i dokaže se u trenerskom poslu.

"Zvezda je moja kuća, moj klub, znao sam da ću se jednom vratiti. Sada su ispunjeni uslovi", rekao je Stanković.

Za Sinišu Mihajlovića, svog mentora tokom cijele karijere, rekao je da mu je zvijezda vodilja u životu.

"Nadamo se da je najteže ostavljeno iza (o bolesti Mihajlovića prim. aut). Voditi Bolonju, još i brigu o porodici u takvom trenutku, takav karakter se meri sa nemogućim. To je Siniša".

Stanković je demantovao da bi Zvezda, na osnovu njegovih veza, mogla da dovede Marija Balotelija, Zdravka Kuzmanovića ili Rikarda Kvarežmu, ali je najavio angažovanje Italijana Federika Panonćinija za kondicionog trenera koji je radio u Romi, Udinezeu i Fudbalskom savezu Italije.

Oko mogućeg odlaska golmana Milana Borjana, Stanković je poručio da je sve na klubu.

"Ne znam, klub rešava, mi imamo usmene dogovore. To je najgore za trenera, ne znaš ko će ostati ili otići do februara. Ponude svaki dan stižu, ne mogu sada da pričam ko će ostati ili otići", zaključio je on.