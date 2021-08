Stanković: Nije drama

Nije drama, verujem u igrače, rekao je Dejan Stanković, šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Crvena zvezda, nakon remija u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona.

Šampioni Srbije na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu odigrali su s moldavskim Šerifom 1:1, a iako je imao zamjerke na određene dijelove igre svog tima Stanković je siguran da u uzvratu njegovi puleni nisu bez šansli.

"Slabo smo reagovali na druge lopte. Nije problem dobiti duel u vazduhu i osvojiti loptu kao defanzivac, ali bilo je mnogo pasova iza odbrane. Protivnik nam je sekao inicijativu, ali od postignutog gola je to bilo u redu, popravili smo se u tom segmentu. Počeli smo da oduzimamo lopte, spustili protivnika, izjednačili i ušli dobro u drugo poluvreme, ali smo na naš korner dobili crveni karton. Više od pola sata smo igrali s igračem manje, da smo ostali egal na terenu po brojnosti - ko zna šta bi bilo. Stvorili smo par prilika, ali ovo je kraj poluvremena dvomeča. Sada je bitno da se odmorimo, iako nas već u petak čeka utakmica. Verujem u moje igrače. Kvalitet i snagu imamo. Jedino što zameram je ta agresivnost na drugu loptu", rekao je Stanković.

Strijelac za Crvenu zvezdu bio je Dioni u 46. minutu prvog poluvremena, dok je za Šerif gol postigao Kastanjeda u 33. minutu iz slobodnog udarca.

Meč je obilježilo isključivanje Kange. Skrivio je faul nakon kojeg je primljen gol, a onda još jedan nakon kojeg je ostavio svoje kolege brojčano slabije u posljednjih 35 minuta.

"Da sam znao da će da dobije crveni, zamenio bih ga na poluvremenu, kao što sam to uradio sa Sanogom kada je startovao u drugom poluvremenu i napravio prekršaj. Ne želim da svaljujem krivicu ni na koga. Ne valja ekipu ostaviti s igračem manje na terenu, ali možda sam i ja mogao da predvidim šta će da se desi i da ostavim Kangu u svlačionici. Nisam vidovit. Faul kod gola je bio malo ishitren, a opet nisam video ni da je Kanga bio blizu drugog žutog kartona", prokometarisao je Stanković.

Osvrnuo se i na sastav koji je izveo na teren.

"Naučio sam i kao igrač i kao trener da je najbolji onaj ko ne igra. Ako nije Degenek, onda je to Pavkov, ako nije on, priča se o Kangi, pa o bonusima, pa o novim bonusima. To je kao hrčak koji trči ukrug. Idemo dalje, ne vidim nikakvu dramu. Bilo bi lakše da smo dobili, ali evo, ne važi gol u gostima, da je pravilo ostalo na snazi, bilo bi nam teže. Ponavljam - verujem u moje igrače", istakao je Stanković.

Kanga se izvinio

Gejlor Kanga je dobio crveni karton u 52. minutu utakmice i mnogi smatraju da je na taj način uveliko onemogućio "crveno-bijele" da sa prednošću odu na revanš u Tiraspolj, koji se igra 10. avgusta.

Kanga se izvinio saigračima i navijačima.

"Izvinite za crveni karton i hvala vam na podršci. Avantura se nastavlja, Cigani", napisao je Kanga.