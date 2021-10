Stanković: Očekujem čvrstu i dobru reakciju igrača

BEOGRAD - Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je danas da, poslije poraza u Surdulici, očekuje dobru i čvrstu reakciju svojih igrača protiv Radničkog na gostovanju u Kragujevcu.

Crveno-beli u 15. kolu Superlige Srbije sutra od 13.30 sati gostuju u Kragujevcu poslije poraza od Radnika u Surdulici.

"Stari klub sa velikom tradicijom, lepo je kada se jedan grad vrati u prvu ligu, koji ima svoju istoriju, navijače, jedan lep fudbalski ambijent. Svako ima pravo da se nada, mi ne možemo da pretimo i ne želimo, želimo samo da budemo pravi. Imaćemo motivisanog protivnika kao što smo imali svakog protivnika do sada i očekujem jednu jaku, čvrstu i dobru reakciju naših momaka", rekao je Stanković na konferenciji za medije.

Stanković je osvrnuo i na poraz u Surdulici.

"Poslednja utakmica nam je teško pala, jedan težak i bolan poraz, koji nas je sigurno malkice pogodio, ali je to splet nekog dana kada se sve skupilo u taj dan. Od 26. septembra do 28. oktobra smo imali devetoricu momaka koji su imali koronu, u rosteru od 24 igrača. Kada gledamo u procentima to je zaista mnogo. Međutim nije problem samo korona nego i njihov povratak, ali je problem bio i za momke koji su igrali utakmicu za utakmicom", rekao je Stanković.

Jednostavno kada se sve to spojilo, bili smo bez energije, ali to ne mijenja naše ciljeve, treba samo da dobro radimo, uvidimo naše greške, istakao je šef struke crveno-belih.

"Prihvatam svu odgovornost za izgubljena tri boda, jer su momci igrali onako kako sam im ja rekao. Ako treba da postoji odgovornost, ona je samo moja. Ne mogu da se stidim mojih momkaa, mogu da budem i tužan i nezadovoljna nekim stvarima, ali nikada ne može da me bude stid. Pedeset i nešto utakmica, kroz šta smo sve prošli i kakve su nam radosti doneli, ja to ne zaboravljam i verujem u njoh. Siguran sam da ćemo svi zajedno izaći na naš pravi put, bez odustajanja i bez posustajanja", istakao je Stanković.

