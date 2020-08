Stanković: Omonija ima mnogo kvaliteta, neće biti lako

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković istakao je da neće biti lako protiv kiparskog prvaka Omonije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Nema lakih protivnika u Ligi šampiona. Rekao sam to i nakon što smo izvukli Evropu i Tiranu, a to mislim i sada. Omonija je dobar tim, šampion je Kipra, ima mnoštvo kvaliteta, ali ima još vremena do te utakmice. Nas očekuju mini-pripreme, pa i susret sa Čukaričkim. Ne možemo da ne razmišljamo o rivalu u Ligi šampiona, ali trudimo se da stvari idu svojim tokom i da uvek budemo fokusirani na prvu sledeću utakmicu", rekao je Stanković za klupski sajt nakon današnjeg žrijeba.

Igra se samo jedna utakmica, Crvena zvezda će biti gost, a meč će biti odigran 15. ili 16. septembra.

"Bolje bi bilo da smo domaćini, ali žrebom je odlučeno drugačije. U svakom slučaju, to će biti otežavajuća okolnost za nas, ali potrudićemo se da ovaj period iskoristimo što bolje i da što spremniji dočekamo odmeravanje snaga sa kiparskim prvakom", dodao je Stanković.

Podsjetimo da je Zvezda u prvom kolu kvalifikacija savladala Evropu (5:0), a u drugom Tiranu (1:0).