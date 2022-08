Stanković: Pobeda kao obaveza prema veličini

Svaka evropska utakmica je dokazivanje i potvrđivanje za nas, a tako će biti i sutra. Na teren će izaći najbolji tim, nedostaju nam tri igrača, ali imamo dobre zamjene i širok roster, izjavio je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković uoči revanš utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Pjunika.

Zvezda je u prvom meču u Beogradu ubjedljivo pobijedila 5:0, a revanš je sutra od 19 sati u Jerevanu.

"Svi su željni igre, želimo da izađemo jako, a idemo na pobedu zbog veličine kluba koja nas obavezuje na to, ali i koeficijenta", rekao je Stanković na konferenciji za medije.

On u odnosu na startnih 11 u Beogradu nema na raspolaganju lakše povrijeđene Aleksandra Pešića i Mirka Ivanića, kao i suspendovanog Milana Rodića.

"O Pjuniku mislim sve najbolje, nisu slučajno ovde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, iako papir nekada pokaže da si izrazit favorit, kao što smo mi to bili u Beogradu, međutim, naišli smo na organizovan i čvrst otpor. Morali smo da budemo fokusirani, iako nam je koncentracija popustila u par navrata, prevashodno u prvih 15 minuta. Poklonili smo im par lopti, ispred našg gola, pa i na sredini, gde su fudbaleri Pjunika umalo to iskoristili. Pričali smo i analizirali šta ne treba da se ponavlja više", podvukao je Stanković.

Stanković se zahvalio domaćinima na toploj dobrodošlici.

"Nisam prvi put u Jermeniji, bio sam ovde kao igrač i posle kad sam radio u UEFA. Ako smo do golova došli na osnovu njihovih indivudalnih grešaka u Beogradu, to je zasluga naših igrača, jer smo ih 'naterali' da to urade. Do golova se i tako dolazi, a teren je jedino merilo. Bila je dobra takmičarska utakmica sa visokim intenzitetom, ali morali smo da se dobro ozonojimo za svaki gol. Gledaćemo da to uradimo i sutra", poručio je Stanković.