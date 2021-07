Stanković: Protiv Mladosti da vratimo pobednosni ritam

BEOGRAD - Dolazimo iz utakmice gdje nismo uzeli kompletne bodove i iz poraza sa gostovanja u Kazahstanu i sigurno da meč protiv Mladosti treba da nam vrati pobjednosni ritam, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković

Crveno-beli će sutra od 21 sat dočekati lučansku Mladost u drugom kolu Superlige Srbije.

"Utakmica u kojoj neće biti kalkulacija, kao ni do sada. Očekujem dobar meč, da povratimo samopouzdanje i napravimo dobru uvertiru pred sredu. Gledao sam utakmicu Mladost - Radnički i nerealno mi je da se završilo 0:1, kada su Lučani zaslužli da dobiju sa velikom razlikom. Igraju direktno, mnogo trče, vrše presing, ne menjaju svoj stil igre bili domaćini ili gosti. Od prvog momenta treba da nametnemo našu igru. Domaćini smo, igramo pred našim navijačima i samo idemo na pobedu", rekao je Stanković za klupski sajt.

Stanković je otkrio i šta sutra može da donesu pobjedu.

"Gol u pravo vreme je ključan. Zvezda je jednako rezultat. Da smo pobedili Vojvodinu 1:0, to bi bilo potpuno drugačije. Priželjkujem baš takvu utakmicu, ali da postignemo gol u pravo vreme kako bi olakšali dalji tok meča. Ne možemo za četiri dana da zaboravimo ono što je urađeno prošle godine. U Zvezdi se piše istorija, ali se ne uzivi od starih zasluga i toga smo svesni takođe", rekao je.

Pričao je Stanković i detaljnije o zdravstvenom biltenu, statusu Miloša Degeneka i tome ko će startovati kao centralni napadač.

"Zdravstveni bilten je dobar. Gajiću je ispalo rame, ali doktor je uspeo da ga vrati i kroz konsultacije sa njim dobili smo informacije da je to bol i da se time ne reskira ništa više. Što se samog sastava tiče, imamo trening večeras i sutra ceo dan. Videćemo za štoperski tandem. Dosta se priča o Degeneku, koji je fenomenalan momak i profesionalac i na njega nemam nikakvu zamerku. Prošle su dve utakmice i to ako sad nije u prvom planu, ne značii da neće biti. Stavljam tačku na „rekla kazala“ priče. Nemam lični problem ni sa jednim igračem, jedino možemo da imamo „sportski“. Degenek pošteno radi svoj posao, ali ja pravim ekipu i stojim iza toga", rekao je Stanković.

On je dodao da mu niko ne sastavlja tim, niti mu govori koga da stavi i šta da radi.

"Ako se to ikada bude desilo, neću biti trener Crvene zvezde više. Počeće Dioni kao napadač. Verujemo u njega, nema razloga da ne bude tako, nadam se da će na svom debiju na Marakani osetiti šta znači nositi dres Zvezde i da će ga ukrasiti golom. Što se bonusa tiče, tu imam dilemu, ali doneću odluku večeras", kaže Stanković.

On ističe da je trenutno fokusiran na utakmicu sa Mladosti, ali je u podsvijesti i Kairat.

"Do nedelje mislim na Lučane, pa onda na Kairat. Tu nam je negde i taj meč u glavi. Imamo i mi neke probleme, imaju i oni. Igrali su sa četiri odbrambena igrača i još trojicom defanzivaca na sredini terena. Gledaćemo da rešimo to na najbolji način'''', dodao je trener crveno-belih.

Stanković je govorio i o taktičkim odlukama protiv Kairata, ali i o ''zvezdaštvu'' i tome da je siguran da će navijači doći u sutra da daju vjetar u leđa ekipi.

"Moja krivica je poraz u Kazahstanu, ali neko ko voli Zvezdu kao ja, sigurno neće raditi protiv kluba. Volim i sebe, neću ni protiv sebe da radim i da nekog boljeg ne stavim u tim ili da izmišljam toplu vodu. Ako me je Zvezda nešto naučila, to je da je nemoguće moguće i da se ovde snovi ostvaruju", rekao je on.

"Dokle god sa crveno-belom krvi budem radio ovde, radiću u dobrobit kluba, jer ko je Dejan Stanković na spram Zvezda - ništa. Ona je mnogo iznad mene. Jel smo ispali od Kairata? Nismo. Znam koliko mogu i šta daju fudbaleri za klub i grb. Nešto nije bilo onako kako sam zamislio, ali verujem u sve njih. Svaki navijač, pogotovo kada je teško, znam da će dati maksimalnu podršku svakom igraču u klubu, jer takav je navijač Zvezde. Kad se slavi - slavi se, al kad patimo, onda smo iza kluba maksimalno. E zato sam ponosan zvezdaš", zaključio je Stanković.