Stanković: Razočaran sam i tužan, dao sam svoj maksimum

Trener fudbalera Sampdorije Dejan Stanković izjavio je da je razočaran što klub iz Đenove nije uspio da izbori opstanak u Seriji A, prenose italijanski mediji.

Sampdorija je jučerašnjim porazom od Udinezea (0:2) četiri kola prije kraja prvenstva izgubila sve šanse za opstanak u Seriji A.

Stanković je u oktobru prošle godine preuzeo Sampdoriju, ali je sa klubom iz Đenove ostvario samo tri pobjede, šest remija i čak 17 poraza. Sampdorija je posljednja na tabeli sa samo 17 bodova.

"Osećam neverovatno razočaranje i tugu. Pokušali smo, dali smo sve od sebe. Klub zaslužuje više, nadam se da će situacija da se reši na najbolji mogući način. O svojoj budućnosti u Sampdoriji ne mogu da pričam, nije do mene. To su pitanja za neke druge. Ja sam dao svoj maksimum, a on nije bio dovoljan. Razočaran sam, nemam reči da opišem kako se sada osećam", rekao je Stanković.

Italijanski mediji navode da bi Sampdorija mogla da bude izbačena u Seriju D zbog velikih finansijskih problema u kojima se klub nalazi.