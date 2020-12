Stanković: U Češku po bodove, Junajted ako može kasnije

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković najavio je da će njegov tim jurišati na bodove i protiv Slovana u Češkoj u 6. kolu grupne faze Lige Evrope.

Crveno-bijeli sutra od 21 sat gostuje ekipi Slovana iz Libereca u istoimenom gradu u okviru posljednjeg kola grupne faze Lige Evrope.

Mozzart kladionice daju kvotu na Liberec 2.75, dok je kvota na Zvezdu 2.60.

"Iz mnogo uglova je ova utakmica bitna, da bi se nastavio rast Crvene zvezde u globalnom smislu - kao tim, kao klub i naravno tu spadaju i brojevi koji nam mogu omogućiti da u sledećoj godini budemo povlašćeni. Mi ulazimo u meč kao da nam bodovi trebaju da bismo prošli grupu. To će publika videti po formaciji, odnosnu i pristupu", kazao je Stanković.

"Idemo tamo kao da je ključna utakmica za prolaz. Želimo da odigramo pravu utakmicu i da donesemo bodove na Marakanu. Fudbal je čudna igra, ali pristup i ekipa će biti prava i kao što bi rekla deca igramo “za pravo” i od toga neću odustati ni centimetar", rekao je Stanković za klupski sajt.

On je naveo i da Zvezda može da računa na većinu igrača pred duel u Liberecu.

"Meni je mnogo drago, jer sam dosta puta isticao da je zdravlje naših momaka na prvom mestu i da nećemo nikog vraćati na sliu ili ubrzavati njegov oporavak da bi ga imali što pre na terenu. Želim da kada izađu na teren budu sto odsto spremni i da ne rizikujemo ništa. Tako je i bilo, vratilo se dosta momaka i jedini koji je van stroja je Katai, ali će se i on ubrzo vratiti", rekao je Stanković i dodao zna u kom sastavu će igrati sutra.

"Nemam dilemu oko sastava, znam tim za sutra. Spremali smo se, danas ćemo raditi na sitnicama i prekidima i spremni smo za put. Ivanić i Rodić nisu sremni za 90 minuta i nećemo tu rizikovati. Trenirali su zadnjih sedam dana sa ekipom, tako da su na zavidnom nivou, ali nisu spremin za jakih 90 minuta", naveo je on.

Šef stručnog štaba Zvezde osvrnuo se i na žrijeb u šesnaestini finala Lige Evrope koji će biti održan 14. decembra.

"Nema nekih želja, ne zato što se ne plašim, već nismo o tome još razmišljali. Želimo da odigramo protiv Libereca, pa ćemo onda videti koga ćemo izvući. Sigurno je da bi želeo što lakšeg protivnika gde možemo da se takmičimo i da pokažemo ono što smo uradili u grupi", rekao je Stanković.

"Sigurno je da tu ima ogromnih "bombi" koje su u vrhu evropskog klupskog fudbala, tako da ako možemo to da izbegnemo što da ne. Ako može kasnije Mančester Junajted bilo bi super, sada bih voleo nešto pristupačnije. Ne bih da zvučim pogrešno, okej može Junejted, ali ne zato što ih se ne plašim i da kažem da to možemo da prođemo. Ja sam realista u životu, to bi svakako bila fantastična utakamica i iskustvo za nas, ali ajde kasnije", zaključio je Stanković.