Stanković: Velika pobeda, taktički perfektna utakmica

Ne znam da li je jasno koliko je ovo velika pobeda. Rekao sam na konferenciji za medije pre meča da ne bih želeo da se neko igra s našom inteligencijom, jer je Braga četvrti tim u Portugalu i igraju strašan fudbal kao što ste mogli da vidite, izjavio je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković poslije pobjede na startu grupne faze Lige Evrope (2:1).

"Rekao sam takođe da ću rizikovati i nismo odstupili od naše formacije i igre, morali smo malo više da trčimo, ali znao sam da će doći momenat kada ćemo mnogo 'patiti' i kada ćemo imati problema. Kao i da ćemo kada to preguramo sve da bude kako treba i tako je je i bilo", istakao je Stanković na konferenciji za medije.

"Ni u jednom trenutku nismo odustali od pobjede, koja je mnogo velika za ovaj klub i momke. Neko bi se povukao poslije primljenog gola, ali mi smo dodali gas", dodao je Zvezdin trener.

"Ovakva atmosfera se može doživeti samo na Marakani, to je vetar u leđa koji poštujem mnogo. Sećam se kako je bilo kada sam bio klinac i to mi je davalo snagu. Rekao sam da Marakana taj adrenalin treba da pretvori u snagu, ne u strah i tako smo se ponašali večeras. Čestitke momcima koji su odigrali taktički perfektnu utakmicu, drugačije nije moglo, ako neko poznaje bolje fudbal može da me ispravi. Prezadovoljan sam, bitna su tri boda, polako idemo iz utakmice u utakmicu", poručio je Stanković.