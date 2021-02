Stanković: Verovali smo da možemo, u revanšu još teže

Odradili smo dobar posao protiv fenomenalne ekipe. Pavkov je bio fokusiran i na pripremama i na treninzima, a kada je to slučaj, onda se to dobro vraća, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković poslije remija protiv Milana (2:2) u Ligi Evrope.

"Hrabra igra, nedostajalo nam je još samo da elinimišemo taj grč s početka utakmice. Posle je bio u redu, napravili smo nekoliko prilika, ali i primili gol. Razumem da je Milan, ali možda je sudija prelako dosudio jedanaesterac, kod Rodića takođe nije bilo namere, ali smo i sa desetoricom ostvarili dobar rezultat", rekao je Stanković na konferenciji za medije.

Zvezdin šef stručnog štaba smatra da je presudila ogromna želja ekipe koju predvodi sa klupe.

"Deo sam grupe, kluba i pripremam se maksimalno za utakmice, ali ako to ne bude izgledalo kako treba, onda je sve džabe. Sve zasluge idu momcma, oni su brža, snažna ekipa, imaju ozbiljnu tranziciju, ali smo verovali da možemo. Uzdignute glave idemo večeras sa Marakane".

Govorio je Stanković pozitivno o igračima, prije svih o Kangi i Ivaniću:

"Što se tiče mog odnosa sa Kangom - ništa ne vučem sa sobom. Kad završim - završim. On je profesionalac, daje celog sebe za Crvenu zvezdu, a na ono što smo imali je stavljena tačka. Grupa je iznad pojedinca i to će biti tako dok sam ovde. Momci se žrtvuju jedini za druge i to me raduje. Ivanić je odigrao odličnu utakmicu. Žao mi je što nije bio malo više „ciničan“ i gađao preko Donarume, ali doći će i to. Bila je ovo dobra provera, da vidimo gde smo, jer je Milan sjajna ekipa".

Stanković smatra da je formacija sa trojicom štopera potpuno uigrana.

"Nema veze napravljen penal sa formacijom. Ako ćemo u detalje, Ernandez nije igrač kog Pankov čuva, jednostavno smo slabo istrčali u tranziciji i to su greške koje moramo da rešavamo. Pankov je prihvatio duel, Ernandez je bio „namazaniji“ i pao. Ako lopta pređe pola, ne smemo da je vraćamo nazad, već je bolje da gledamo ka napred, po svaku cenu. Nije prvi put da igramo ovu formaciju, mnogo dobro smo stajali pozadi, pa i Rodić, Gobeljić, Gajić. Prihvatali su igru jedan na jedan, posle toga ide duel, vidiš ko je brži, jači...", rekao je Stanković.

Razgovarao je sa Pankovim i o jedanaestercu, ali i istakao da je VAR imao važnu ulogu u prvom meču.

"Pankov mi je rekao da je ruka krenula ka ramenu i da je u tom trenutku Ernandez pao. Kad gledaš iz daljine, čini se da jeste bio penal, ali kad vidiš iz blizine, jasno je da samo stavio ruku na njegovo rame. Neću da ispadne da tražim alibi, jer to zaista nije slučaj. Sva sreća da je bio i VAR, bar kada je reč o našem penalu. Videlo se sa klupe da je bila ruka, kao i ofsajd Kastiljeha. U tako važnim utakmicama, VAR može da ti mnogo donese i odnose. I u slučaju penala za rivala je VAR doneo odluku. Moramo da poštujemo sve to".

Crvenu zvezdu u nedjelju čeka meč sa Spartakom, a potom i revanš sa Milanom.

"Prvo ide meč u Subotici, njih čeka derbi sa Interom, videćemo kakvi će izaći iz toga. Potom meč sa nama, pa i Roma. Mi smo se spremali za večerašnju utakmicu kao da će izaći u najboljem sastavu i tako smo pristupali meču. Tako će biti i u revanšu. Nemamo Milunovića i Rodića zbog kartona, takođe je i Eraković povređen, ali imamo zamene na svakoj poziciji. Biće teže nego večeras, ali daćemo sve od sebe", zaključio je Stanković.