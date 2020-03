Stanković o tome kako izgleda pakao u Italiji: Tamo su mi supruga i sin

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da mu je žao zbog situacije s korona virusom i da svi moraju da budu odgovorni i slijede uputstva.

"Žao mi je zbog nastale situacije, zbog 75. rođendana Zvezde, ali moramo da pratimo uputstva i budemo odgovorni. Socijalna odgovornost i inteligencija moraju da izađu u prvi plan jer vidimo šta se dešava svuda oko nas. Moramo da budemo spremni na sve i dobro slušamo šta nam kažu", rekao je Stanković na konferenciji za novinare.

Zvezda će sutra od 18 časova na stadionu "Rajko Mitić" igrati protiv Napretka u 26. kolu Superlige Srbije.

Utakmica će se igrati pred praznim tribinama zbog pandemije virusa korona.

"Ne znamo kakav će tok biti dalje što se tiče samog fudbala. Svi o tome razmišljaju i daće nam prave odgovore i smernice kako to treba da bude i mi to treba da poštujemo. Nisam kompetentan da dajem odgovore o ovoj situaciji. Imamo ljude koje ćemo da slušamo, koji će nam davati odgovore na pitanja, kako treba da se ponašamo. Ako su naši roditelji i dedovi za nas uradili sve što su mogli da imamo bolju budućnost, tako mi moramo nešto da uradimo za njih. Ako traže od nas da ne idemo u gužve, da ne bismo doneli njima u kuću, to je jedna od odgovornosti. Moji roditelji imaju po 65 godina", kazao je Stanković.

On dugo godina živi u Italiji, gdje je najveće žarište COVID-19 u Evropi. Tamo su mu trenutno supruga i jedan od sinova.

"Znam šta se dešava u Italiji i kako se odvija, tamo su mi supruga i srednji sin. Oni su u polukarantinu, ozbiljno su shvatili. Milano je bukvalno prazan grad", naveo je Stanković, koji je upitan i za članove stručnog štaba Zvezde koji su Italijani.

"Prate situaciju iz dana u dan. Dobijaš informacije šta se dešava, to se menja iz sata u sat. Momci su okej, njihove familije su okej, dugo nisu bili u Italiji", dodao je Stanković.

Zvezda zbog praznih tribina neće proslaviti 75. rođendan, već će to biti organizovano prvom sljedećom prilikom kada to bude moguće i dozvoljeno.

Klub je objavio da će nastaviti da prodaje ulaznice iako navijači neće moći da prisustvuju utakmici jer prihod od njih ide za pomoć klinici u Tiršovoj kao i obnovi manastira na Kosovu i Metohiji.

(Novosti.rs)