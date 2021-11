Stanojević: Da li Zvezda želi da im se ponovo sviraju penali van 16 metara

​Nedavno saopštenje sportskog direktora Crvene zvezde Mitra Mrkele izazvalo je burnu reakciju.

U njemu stoji da uspjesi tog kluba smetaju nekome u FSS-u, te da se Crvenoj zvezdi "konstantno guraju klipovi u točkove", a sve povodom suđenja na meču sa Vojvodinom.

Posljednji koji je reagovao na ovo saopštenje je trener Partizana Aleksandar Stanojević, a s obzirom na to da je i taj klub pomenut u saopštenju.

"Komentariše se suđenje, neke situacije i želim da postavim pitanje ljudima iz struke u celoj našoj ligi: da li postoji neka situacija, meč u kome je neki od klubova bio oštećen protiv Partizana?! Da je nešto bilo neregularno, da li je neko zakinut i da li smo neki meč dobili na nepošten način? Neka mi odgovore ljudi iz struke, ne želim da pričam sa ljudima na funkcijama. Da li možda neki gol nije bio regularan, da li je dosuđen penal koji nije postojao?! Isto sam pričao i tokom prošle sezone kada je Partizan bio u minusu osam bodova. Nisam komentarisao, jer sam smatrao da stvari idu u dobrom pravcu", rekao je Stanojević u razgovoru za Telegraf.

On je potom naveo da Partizan nije reagovao u nekim spornim situacijama koje su riješene posredstvom VAR tehnologije.

"Zašto im smeta VAR? Zar žele da se vrate u situacije kada su im penali svirani van 16 metara, kada su u pet godina izgubili pet mečeva? Da li je to normalno i moguće? Koja je to demonstracija sile, počinje li to opet da radi Zvezdina mašinerija? Hoće opet da pokazuju mišiće i moć, kakve su to izjave sa njihove strane da će sve uraditi na terenu i van terena? Je li to normalno da jedan klub saopšti da će sve uraditi van terena da se rezultat napravi? To nije normalno, to je zastrašivanje", poručio je.

On se u nastavku razgovora osvrnuo i na priznavanje titule Zvezde iz 1946. i upitao da li još negdje u svijetu postoji slučaj da se titula priznaje 75 godina kasnije.

Uz to, Stanojević se pita zbog čega se diže tenzija pred susret reprezentacije Srbije sa Portugalijom, te se izvinio što svojim odgovorom tome doprinosi.