Stanojević: Pravi se sprdnja od lige, nismo svi ovde zbog Zvezde

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je da je razočaran zbog zahtjeva tri kluba za odlaganjem utakmica Superlige.

"Crno-bijeli" sutra od 17.55 gostuju ekipi Mladosti u Lučanima u 10. kolu Superlige.

"Utakmice posle derbija su dosta teške, svi to dobro znamo. Imamo dosta povređenih i umornih igrača, ali iz toga razloga nećemo tražiti alibi niti način da izbegnemo utakmicu. Iskreno vam kažem, razočaran sam dešavanjima. To je skandal da se ovako odlažu utakmice. Kako se neko ne oglasi i ne kaže na koji način i zašto se to odlažu utakmice. Mislim da je to neregularno i ne dovodi nas sve u ravnopravan položaj", rekao je Stanojević na konfreneciji za medije na SC Teleoptik.

Nekoliko fudbalera Crvene zvezde ima stomačni virus, zbog čega su iz kluba tražili odlaganje utakmice 10. kola Superlige protiv Voždovca, a odlukom Medicinske komisije Fudbalskog saveza Srbije odloženi su mečevi Radnički Niš - Metalac i Radnik - TSC.

"Mislim da ove tri ekipe koje žele da odlažu utakmice zbog virusa kod nekoliko igrača, dovode u pitanje regularnost. I mi smo umorni, treba da igramo u Lučanima gde dugo nismo pobedili, posle toga treba da igramo u četvrtak, pa Spartak, Evropa, pa Kruševac. To je teško, a imate situaciju gde protivnik, isključivo mislim na Zvezdu, odlaže utakmicu. Verujem da ima dva-tri bolesna igrača, ali imaju roster. Svi mi imamo roster od 30 igrača. Imamo takve budžete 20 puta veće nego protivnici i ne možemo zbog bolesti par igrača da odlažemo utakmice", rekao je Stanojević.

"I mi ovde imamo pet povređenih ili tri bolesna igrača, pa mi ne pada na pamet da ih šaljem kod školskog lekara po potvrdu da imaju neki virus", dodao je trener Partizana.

"To je skandalozno. Neko to mora da kaže. Nismo svi ovde zbog Zvezde, i mi imamo neko pravo, svi se mi ovde trudimo. Moje izjave uvek su bile u pozitivnom pravcu, imali smo sjajan sportski derbi. Posle se čudite zašto navijači Partizana imaju nezadovoljstvo, a sve je krenulo u dobrom pravcu, a sad nas pravite ludim i pričate o nekom virusu. Pa Kairat je imao osam igrača zaraženih, pa nije odložena utakmica", poručio je Stanojević.

On je istakao da ovakvo stanje stvari dovodi do toga da sumnjaju u institicije.

"I vi novinari, da li je moguće da verujete da zbog virusa ne mogu da igraju utakmicu? Da ne napište to? Imaju 30 igrača, kao što i mi imamo. I sad neki Metalac treba svaka tri dana da igra utakmicu sa 14 igrača, Pazar da igra umoran u nedelju? Da li se već zna ko će biti šampion? Pustite nas da se borimo sportski. Ako ne, onda uzmite 10 bodova, igrajte svoju ligu. Bezobrazluk. Ko to odlaže utakmicu zbog trojice igrača koji imaju dijareju", zapitao je Stanojević.

Šef struke "crno-bijelih "rekao je da nema svrhe pričati od predstojećem meču u Lučanima.

"Pustite nas da igramo fudbal. Sa dijarejama pravite sprdnju s ligom. Nas šest ne može da ide u Lučane, pa šta je da radim? Idemo i mi tamo bez nekoliko igrača", rekao je Stanojević, koji je potom napustio konferenciju na SC Telepotik.