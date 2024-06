Star Junajteda upitan za duel protiv Srbije

LONDON - Fudbaler Mančester junajteda Luk Šo izjavio je da nije siguran da li će zaigrati za reprezentaciju Engleske na meču protiv Srbije u prvom kolu grupe C na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, prenosi Rojters.

Selektor Engleske Geret Sautgejt izjavio je ove nedjelje da se "kocka" sa fudbalerom Mančester junajteda, koji je posljednji meč odigrao u februaru protiv Lutona u Premijer ligi. Šo je tada na meču sa Lutonom obnovio povredu mišića lijeve noge, a do kraja sezone u Premijer ligi nije odigrao nijedan meč.

Sautgejt je odlučio da Šoa uvrsti u konačan spisak igrača za EP.

"Ako me trener zamoli da igram, nikad neću da kažem ne. Ali nije trebalo da igram u Lutonu. To je krivica svih nas. To je moja krivica, ali i medicinskog tima Mančester junajteda", rekao je engleski fudbaler za britanske medije.

"Vratio sam se prebrzo i zaradio sam još jednu povredu. Trudio sam se da učinim sve što mogu da budem spreman za Junajted", dodao je Šo.

EURO će biti održan od 14. juna do 14. jula u Nemačkoj, a Engleska će igrati u grupi C sa Srbijom, Slovenijom i Danskom. Rojters podsjeća da će Engleska prvi meč na kontinentalnom šampionatu odigrati 16. juna protiv Srbije.

"Ne zavisi od mene da li ću igrati na toj utakmici. Idemo dan po dan, vidjećemo kako će mi biti na treninzima. Volio bih da odigram prvi meč na EP, ali ne želim da žurim prebrzo, jer realno imam samo jednu šansu. Ako nešto osjetim, onda je to to. Ne želim da se to dogodi", rekao je Šo.

Engleska je prije dva dana u Londonu poražena od selekcije Islanda (0:1) u posljednjem pripremnom meču uoči EP.

"Ovo bi mogla da bude najbolja stvar koja nam se dogodila. To nas je natjeralo da shvatimo da u Njemačkoj neće da bude lako. Na EP će biti potrebna velika odlučnost našeg tima", zaključio je Šo, prenosi tanjug.

Šo (28) je za reprezentaciju Engleske odigrao 28 mečeva.

