’’Stara dama’’ dovela bitno pojačanje

Dosadašnji fudbaler Atalante, Nizozemac Teun Kopmajners potpisao je ugovor sa Juventusom do 2029. godine, saopštio je italijanski klub.

Juventus će za transfer igrača izdvojiti oko 60 miliona evra sa bonusima.

Teun Kopmajners (26) je bio član Atalante od 2021. godine, a pre toga je igrao za AZ Alkmar u Nizozemac.

Prošle sezone je za klub iz Bergama odigrao 51 utakmicu i postigao 15 golova. Osvojio je sa Atalantom Ligu Evrope.

Za reprezentaciju Nizozemskoj igrao je 21 meč, ali je zbog povrede propustio Evropsko prvenstvo u Njemačkoj.

Fluid as The Lymph Precise like The Conductor pic.twitter.com/CP2eQKN3Hs