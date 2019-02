Starčević: Koferi su spakovani

Dugo očekivani nastavak BHT Premijer lige BiH i start proljeća donio je i za bh. uslove pomalo dvije neuobičajene i neočekivane odluke. Slobodan Starčević napustio je kromilo Tuzla sitija, a bez trenera je ostao i Čelik, koji je raskinuo saradnju s turskim stručnjakom Adnanom Ornekom.

Nakon ubjedljivog poraza na domaćem terenu od Sarajeva (0:3), Slobodan Starčević je odlučio da digne sidro i napusti klupu tima iz Siminog Hana. Sjajni stručnjak je ponudio ostavku, koja bi trebalo da bude usvojena već danas nakon sastanka sa čelnicima kluba.

"Koferi su već spakovani i neće se tu ništa mijenjati. Još u ponedjeljak ću se vidjeti s predsjednikom Azmirom Husićem i to bi bilo to. Ostavku sam podnio kako bismo izazvali pozitivan šok u ekipi pred važne susrete sa Čelikom i Krupom. Ovoj ekipi malo treba da se razdrma i adaptira na Premijer ligu", kazao je Starčević, koji je dodao da će se sada maksimalno posvetiti porodici do nekog novog izazova, koji bi vrlo brzo mogao uslijediti.

Čelni čovjek Tuzla sitija je istakao da će u ponedjeljak biti više riječi o ostavci Starčevića, ali i da, čini se, ne postoji šansa da ga ubijedi da ostane na klupi.

"On misli da je najbolje za ekipu da ode u ovom trenutku i izrazio je želju da tako i ostane. Desilo se ovo malo brzo. Mi nismo neko ko želi ovako da funkcioniše, imali smo dugoročne planove sa Starčevićem, ali došao je trenutak da očito ne možemo dalje nastaviti saradnju", istakao je Husić, koji će se već od danas dati u potragu za novim trenerom.

Inače, Sarajevo je u Tuzli upisalo sigurnu pobjedu i tako najavilo šampionske ambicije.

"Psihološki i bodovno važan trijumf za nas pred nova iskušenja koja nas očekuju, kako u srijedu u Kupu, tako i u prvenstvu", kratko je poručio strateg tima s "Koševa" Husref Musemić.

Pobjedu bordo tima zasjenila je povreda golmana domaćih Nevresa Fejzića, koji je nakon prvog primljenog gola zaradio jak udarac u glavu od strane strijelca gola Krsta Velkoskog. Tom prilikom je zaradio teži potres mozga, a u par navrata do dolasku u bolnicu, gdje je proveo noć, gubio je svijest. Na kraju je sve završilo dobro, jer je Fejzić u nedjelju napustio bolnicu. Propisano mu je mirovanje desetak dana i sigurno je da će propustiti naredni susret sa Čelikom.

Za razliku od Tuzla sitija, koji je poražen, Čelik je uprkos pobjedi nad Slobodom (2:1) ostao bez trenera. Odmah poslije susreta trener Ornek je najavio razgovor s predsjednikom Ajdinom Olgunom, koji ga je na kraju koštao otkaza. Već neko vrijeme Ornek je isticao da nije zadovoljan određenim stvarima u klubu, a da nešto ne funkcioniše bilo je jasno nakon što nije s klupe predvodio Čelik u meču sa Slobodom. Kao mogući nasljednici spominju su Boris Pavić i Dino Đurbuzović.

Krupa i Zvijezda 09 podijelili su bodove odigravši 1:1. Tako je tim s Vrbasa ostao zakovan na dnu tabele i očekuje ga grčevita borba za opstanak. Izabranici trenera Petra Kurćubića, kojem se drma stolica, dugo su imali igrača više, a u finišu meča propustili su realizirati jedanaestrac. Udarac Nikole Mandića zaustavio je čuvar mreže gostiju Filip Erić.

BHT Premijer liga

1. Sarajevo 20 14 4 2 46:15 46

2. Zrinjski 19 12 2 5 30:16 38

3. Široki Brijeg 19 7 9 3 22:13 30

4. Mladost 20 8 5 7 23:26 29

5. Željezničar 19 8 4 7 28:22 28

6. Sloboda 20 8 4 8 14:15 28

7. Čelik 20 6 6 8 17:29 24

8. Radnik 19 5 7 7 15:17 22

9. Zvijezda 09 20 5 7 8 18:29 22

10. Tuzla siti 20 5 5 10 18:27 20

11. GOŠK 20 4 6 10 15:29 18

12. Krupa 20 3 7 10 21:29 16

Rezultati: Radnik - Željezničar ?, Tuzla siti - Sarajevo 0:3, Čelik - Sloboda 2:1, Mladost - GOŠK 1:0, Krupa - Zvijezda 09 1:1. Juče: Široki Brijeg - Zrinjski.