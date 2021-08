Starčević okupio "zmajiće" u Zenici

Mladi fudbalski U21 reprezentativci Bosne i Hercegovine okupili su se danas u Trening centru NS/FS BiH u Zenici i počeli pripreme za kvalifikacione utakmice sa Republikom Irskom i Švedskom.

Selektora Slobodana Starčevića pred predstojeće utakmice raduje podatak da su svi pozvani igrači došli sa dobrom energijom.

"Iskoristićemo ovaj period da se spremimo za dvije izuzetno zahtjevne utakmice koje nas očekuju. Siguran sam da u ovoj ekipi ima dovoljno kvaliteta do odigramo dvije dobre utakmice i da dođemo do pozitivnog rezultata. Analizirali smo protivnike i to su odlične ekipe, sastavljene od igrača koji igraju jakim evropskim ligama. Svjesni smo da će biti zahtjevno, ali smo i ranije pokazali da se znamo nositi sa jakim protivnicima i nadamo se dobrim rezultatima", rekao je Starčević.

Utakmice sa Republikom Irskom i Švedskom biće odigrane u Trening centru u Zenici 3. i 7. septembra.

"Tek smo se okupili i sigurno je da će nas selektor i njegov stručni štab tokom priprema pobliže upoznati sa protivnicima. Mi želimo da se pokažemo u najboljem svjetlu i ostvarimo dobre rezultate. Ovo je nova ekipa, ali brzo smo se uklopili i spremni smo da odgovorimo na zadatke koji su pred nama na najbolji način", rekao je vezista Andrej Đokanović.

Bodove u predstojećim utakmicama očekuje i krilni napadač Milan Savić.

"Trenutno smo fokusirani na Irsku i očekujemo pobjedu. U prvom kolu protiv Crne Gore nismo ostvarili željeni cilj, a to su tri boda. Nadam se da ćemo u narednim susretima da ispravimo to i da osvojimo više bodova. Sa Irskom smo igrali i dok smo bili u mlađim selekcijama i znamo da je to fizički odlično pripremljena reprezentacija, ali i mi ćemo se spremiti kako treba i očekujem pobjedu", rekao je Savić.