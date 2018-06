Starčević vodi novajlije u Evropu

Slobodan Starčević i Ante Miše inaugurisani su danas na trenerske funkcije u svojim novim klubovima i to u Slozi iz Siminog Hana, odnosno Zrinjskom.

Starčević je nakon uspješno završenog višegodišnjeg angažmana u Krupi na Vrbasu ekspresno pronašao novi klub i to u novom bh. premijerligašu FK Sloga iz Siminog Hana. Klub iz tuzlanskog predgrađa u minuloj sezoni Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine briljirao je ispred sarajevskog Olimpika i tako ostvario najveći uspjeh u svojoj istoriji. Ipak, ambiciozna Uprava ne želi stati na do sada ostvarenom. I u elitnom razredu bh. fudbala namjeravaju imati zapaženu ulogu, a najavljuju se i zvučna pojačanja.

"Zahvalio bih predsjedniku Azmiru Husiću i njegovim saradnicima što su mi ukazali povjerenje da vodim ambiciozan projekat - FK Sloga Simin Han. U klub dolazim sa jasnim ambicijama i ciljevima. Ne želimo imati samo epizodnu ulogu u Premijer ligi BiH bez obzira na to što smo novajlije. Želja moja i svih ostalih u klubu je da budemo stabilan premijerligaš, a onda i perjanica bh. fudbala. Moramo biti svjesni da ulazimo u Premijer ligu i da moramo dobro organizovati odbranu, a kroz daljnji rad tu ćemo igru podići na viši nivo. Tuzlanski bazen je izvorište talenata koji moraju dobro igrati kako bi bili konkurentni na tržištu. Ja mislim da će se Sloga iz Siminog Hana plasirati u Evropu", rekao je Starčević.

Novi trener u narednim danima će se detaljno upoznati sa igračima. Neke poznaje jer je radio s njima u drugom klubovima.

"Nekoliko igrača sam trenirao i pratio, te će to biti korisno i meni i njima da se što prije prilagodimo. Svjesni smo da na nekim pozicijama treba da se pojačamo. Pravimo analizu i vidjećemo. Želimo imati kvalitetna najmanje dva rješenja na svim pozicijama. Trener sam koji daje priliku mladim igračima. Predsjednik daje mnogo pažnje razvoju omladinskog fudbala i sigurno da ćemo mnogo pažnje posvetiti omladinskom pogonu", dodao je Starčević, koji već sada na raspolaganju ima nekoliko pojačanja - golmane Adisa Nurkovića i Nevresa Fejzića, te igrače Adnana Šećerovića i Miloša Stojčeva.

Osim trenera, zvanično je predstavljen i novi dres i grb sa kojim će ekipa iz Siminog Hana nastupati u narednoj sezoni. Osim dizajnerskih promjena, najavljen je i novi naziv ekipe.

"Predali smo zahtjev. Radimo na tome i uvjereni smo da ćemo do žrijeba parova BH Telecom Premijer lige za narednu sezonu i zvanično biti FK Tuzla siti", rekao je Almir Husić, predsjednik kluba.

U Mostaru je danas zvanično predstavljen Ante Miše. Hrvatski stručnjak na klupi trostrukih uzastopnih šampiona Bosne i Hercegovine naslijediće Blaža Sliškovića, koji se na vlastitu inicijativu povukao u ponedjeljak. Novi strateg "plemića" posljednji angažman imao je u stručnom štabu Ante Čačića, selektora reprezentacije Hrvatske, s kojom je učestvovao i na Evropskom prvenstvu 2016. godine. U dva navrata je vodio splitski Hajduk. Ovo mu neće biti prvo bh. premijerligaško iskustvo, s obzirom na to da je ranije vodio Vitez, a u karijeri je radio i kao trener Istre i Dugopolja.

"Pokušaćemo napraviti iskorak u Evropi. Neke igrače sam trenirao, a neke poznajem iz Premijer lige i nije mi nepoznata sredina. Čuo sam se i s Bakom, razgovarali smo i uputio me u momčad. Od svakog trenera koji dođe u Zrinjski očekuje se najviše i to je normalno. Pokušaćemo i mlađe igrače dovesti na neki viši nivo i to je u biti ono što trenera i klub čini velikim", rekao je Miše.