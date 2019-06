Start za doživotnu zabranu: Fudbaler divljački faulirao protivnika

Na svakoj utakmici fudbaleri daju svoj maksimum, ali ponekad njihovo zalaganje pređe granice fer-pleja.

Tako je bilo i u Ukrajini kada se na meču između Prikarpatjema i Sumamija dogodila jedna jeziva scena, piše "Avaz.ba".

Jedan igrač je startovao na drugog toliko grubo da bi mu možda trebalo doživotno zabraniti bavljenje ovim sportom.

Pogledajte krvnički start čovjeka koji sebe naziva fudbalerom.

Meanwhile in the Ukrainian First Division... pic.twitter.com/O5prSPjynI