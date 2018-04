Start za "robiju": Kramponima protivniku nagazio na genitalije

Fudbaler Ros Kauntija Endru Dejvis brutalno je nasrnuo na kapitena Seltika Skota Brauna.

Zbog ovog starta, koji je prema mišljenju trenera Seltika Brendana Rodžersa jedan od najgorih koje je vidio, Dejvis je dobio crveni karton.

Fanovi Seltika na društvenim mrežama izražavali su nevjericu zbog ovog prekršaja.

Pred Dejvisom je vjerovatno velika kazna, a ostaje da vidimo kolika će ona biti.

Ros Kaunti je na kraju poražen rezultatom 3:0.

