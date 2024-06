Stepijev apel Piksiju: Molim te, Dragane, ne eksperimentiši više

​Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je slabo u Beču i izgubila od Austrije sa 2:1 u pripremnoj utakmici pred Evropsko prvenstvu u Njemačkoj.

Selektor Stojković izveo je tim koji nikada do sada nije sa četvoricom igrača u posljednjoj liniji, gdje su štoperi Uroš Spajić i Strahinja Pavlović igrali kao bekovi, i to mu se osvetilo sa dva primljena gola u prvih 15 minuta, nakon čega se vratio na sistem sa trojicom igrača pozadi, a "Orlovi" zaigrali bolje.

Legendarni srpski trener Dragoslav Stepanović za "Republiku" je analizirao igru "Orlova" u Beču i zamolio selektora da prestane sa eksperimentima.

"Protiv Austrije vidio sam naš tim nikad spremniji fizički, ali sa istim boljkama kao i do sada. Jasno je meni da je Piksi eksperimentisao, da to nije to kako ćemo igrati u Njemačkoj, ali molim te, Dragane, ne eksperimentiši više. Pozadi su nam igrala četvorica koji se nikada ranije nisu srela i koja vjerovatno neće nikada igrati zajedno. Pa čemu onda ova proba na deset dana do EURO. Ispred njih Gudelj, koji pravi ofsajd zamku kod prvog gola. Za ofsajd zamku moraš da budeš uigran, to se vježba godinama na treninzima. I ode mu čovjek iza leđa, a ovi iza nespremni. Zato se nadam da će Piksi poslati protiv Švedske onih 11 koji će igrati i protiv Engleske. Pa da Sautgejt vidi naš tim koji pobjeđuje, koji je opasan, da se on nas boji. A ne ovako, gleda nas i kaže da će nas lako pobijediti", rekao je popularni Stepi.

Prema njegovim riječima najveći naš problem su bekovi, ali rješenje postoji, a to je Filip Kostić.

"Filip Kostić, lijevi bek. On je to ovdje u Ajntrahtu odlično radio, igrao i odbranu i probijao naprijed. Ja koliko čujem nije povrijeđen. Možda bi sa njim i napad dobijao lopte sa bokova. Ovako nam zatvore sredinu i Vlahović i Mitrović mogu da se slikaju. Uh, šta bih ja radio sa njima dvojicom. Mitar da bude 'sidraš', a Dušan da 'štrika'. Gdje ćeš bolju kombinaciju od toga. Vlahović je dokazao da je neuhvatljiv, pa on se nadavao golova protiv 'katanaćo' odbrane u Italiji", nema dilemu Stepanović.

Nema nikakvih očekivanja iskusni trener kada je u pitanju rezultat Srbije u Njemačkoj.

"Što se rezultata tiče, ne očekujem ništa. Možda je tako i bolje. Uvijek kada smo očekivali mnogo nismo uradili ništa, a kada smo odlazili kao otpisani činili smo čuda. Neka i sada bude čudo kojem se ne nadamo. Ako ne promijene sve što sam rekao, bolje da ni ne dolaze", zaključio je Stepanović, prenose "Sportske".

