Stevanović produžio ugovor

Defanzivac Siniša Stevanović potpisao je novi ugovor sa Fudbalskim klubom Željezničar do ljeta 2022. godine uz mogućnost produženja na još jednu godinu.

Na Grbavicu je stigao u januaru 2016. godine, te je potom odigrao 135 utakmica u dresu "plavih". Bivši fudbaler Partizana, subotičkog Spartaka i Novog Pazara ističe da su presudile emocije i da je želja za nastavkom saradnje bila obostrana.

"Naravno da sam sretan što ostajem na 'Grbavici'. Nismo dugo pregovarali jer je želja bila obostrana. Kod mene je presudilo srce, presudile su emocije i neki veći novac me nikad nije vodio u karijeri. Volio bih ostati upisan “nekim slovima” u istoriju 'Želje' i da dođem do broja 200. Ovdje želim završiti karijeru i nastaviti živjeti u sportskom okruženju 'Želje' i s brojnim prijateljima s tribina. 'Željo', 'Grbavica', plava boja do kraja života", istakao je tridesetdvogodišnji bek "plavih".