Stigla najveća potvrda da Ronaldo napušta Real?

Fudbalski klub Real Madrid predstavio je dresove za narednu sezonu a jedini prvotimac čija fotografija u novom dresu nije objavljena je Kristijano Ronaldo.

Real je na svom sajtu predstavio i pustio u prodaju dresove za sezonu 2018-2019.

Prikazane su fotografije 23 fudbalera i svih prvotimaca u novim dresovima, dok je umjesto Ronalda objavljena slika dresa sa brojem sedam i njegovim prezimenom na leđima.

Mediji spekulišu da će Ronaldo ovog ljeta otići sa "Santjago Bernabeua", a sam fudbaler je bio nejasan po tom pitanju. On je u subotu uveče po osvajanju Lige šampiona u Kijevu rekao da je bilo lijepo igrati za Real, dok je na proslavi titule navijačima rekao da će se vidjeti sljedeće sezone.

Real Madrid's online store.. Looks like Cristiano Ronaldo is leaving pic.twitter.com/DEKOMPj8ss

Sajt Gol je prenio da izostavljanje Ronaldove fotografije nema veze sa njegovim odlaskom, već da se radi o poštovanju sponzorskog ugovora. ;

Navodi se da su priprema i fotografisanje za predstavljanje dresova obavljeni 21. aprila, kada je Ronaldo bio zauzet.

Real Madrid have launched their new kit for 2018-19: https://t.co/Ds3pWmyl9p



But where's Cristiano Ronaldo? pic.twitter.com/PszKrNgv7o