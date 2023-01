Stiven Džerard postaje selektor Poljske?

​Nakon što je Stiven Džerard završio epizodu na klupi Aston Vile, na pragu je novog posla, i to selektorskog.

Kako je objavio poznati italijanski novinar Fabrisio Romano, Džerard je u pregovorima sa Fudbalskim savezom Poljske.

"Čeka se njegova konačna odluka", napisao je Romano.

Poljaci od decembra i Svjetskog prvenstva u Kataru nemaju selektora nakon što je istekao ugovor Česlavu Mičnievikzu, prenosi b92.

On je sa nacionalnim timom stigao do osmine finala gdje je prejaka bila selekcija Francuske.

Džerard je u dosadašnjoj trenerskoj karijeri vodio mlađe selekcije Liverpula, a onda prve timove Rendžersa i do prethodnog oktobra Aston Vile.

