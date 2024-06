Stojković: Nije dobro to što je Tadić rekao, ja sastavljam tim

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio je da da je iz taktičkih razloga odlučio da kapiten Dušan Tadić ne bude u startnoj postavi protiv Engleske na meču prvog kola grupe C na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.

Fudbaleri Srbije su u Gelzenkirhenu poraženi od Engleske rezultatom 1:0 u meču prvog kola grupe C.

Tadić je meč počeo sa klupe za rezerve, a u igru je ušao u 61. minutu.

On je poslije meča za RTS izjavio da misli da je trebalo da bude u startnoj postavi protiv Engleske, jer smatra da je najbolji igrač ove selekcije, ali je dodao da poštuje odluku selektora Stojkovića.

"Uh, to nije dobro... To nije dobro ako je to rekao, to je bila moja odluka iz taktičkih razloga, želeo sam ga sa svežim nogama u drugih 45 minuta, radi se o taktici, ništa drugo", rekao je Stojković na konferenciji za medije u Gelzenkirhenu.

On je ponovio da je iz taktičkih razloga Tadića izostavio iz startne postave.

"Ovo su bile taktičke stvari, da mi je Tadić potrebniji sa svežim nogama, ali da on može da počne, naravno da može. Ali ja sam taj koji donosi odluke i koji je tu na tom mestu. Nema prostora za polemisanje. Ma kakva bre bura, taman posla... Nema to nikakve bure oko kapitena", istakao je selektor Srbije.

Stojković je naveo da su Srbija i Engleska odigrale kvalitetan meč.

"Mislim da je bila utakmica jako kvalitetna, sa obe strane, izuzetno jak tim Engleske, ali Srbija je pokazala fudbal kakav težimo. Mislim da smo pokazali ono što smo želeli, da izmenama dovedemo u normalu situaciju, da Englezi budu ti koji će se braniti, ponosan sam na igrače. Mnogo kilometara su pretčali, ali u fudbalu je tako, idemo dalje", rekao je Stojković, prenosi Tanjug.

On je istakao da je prije nekoliko dana odlučio da na golu protiv Engleske bude Predrag Rajković.

"I da je Vanja Milinković-Savić branio, isto bi bio siguran. Rajković je fenomenalan golman, nemam sumnje da imamo sjajne golmane, sva tri. Moja odluka bila je da dam šansu Rajkoviću da bude broj jedan", dodao je Stojković.

Srbija će 20. juna u drugom kolu grupe C igrati protiv Slovenije.

Stojković je rekao da reprezentacija ima vrijeme da se odmori i da će danas imati lagani trening.

On je ponovio da mu je teško pao poraz od Engleske.

"Psihološki sam čestitao svim igračima, nema nikakve frustracije, osim rezultata. Sve ostalo, bravo za stil fudbala. Ipak smo igrali sa Engleskom, nismo igrali protiv ne znam koga. Kao trener ne volim da izgubim, ali to je deo sporta", naglasio je Stojković.

