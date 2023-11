Stojković: Pucaćemo iz svih oružja

Srbija 15. novembra gostuje Belgiji u prijateljskom meču, a četiri dana kasnije čeka je posljednji duel kvalifikacija za EURO protiv Bugarske, gdje treba da ovjeri plasman na kontinentalnu smotru poslije 24 godine.

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi je istakao da njegov tim neće ići na izlet u Brisel, kao i da će u Leskovcu napasti Bugarsku iz svih oružja.

"Pucaćemo iz svih oružja, a ne bih imao ništa protiv da i oni odigraju u našu korist, da Litvanija pobedi Crnu Goru. Želimo da trijumfalno završimo kvalifikacije", rekao je Piksi.

Ističe da uspjeh ne pripisuje sebi i smirio je naciju informacijom da ostaje selektor.

"Ugovor mi traje do 31. decembra, u slučaju kvalifikacija na EURO, produžava se do EP. Nije momenat da se o tome priča, nisam pričao sa ljudima iz FSS. Ne treba niko da se brine, biću selektor. I nadam se da ću da vodim Srbiju na EP. Ja sam od 1. januara slobodan agent, ali neću obavljati dve funkcije. To je neozbiljno", dodao je Stojković.

Pohvalno je govorio o fudbaleru Partizana Mihailu Iliću, koji ga podsjeća na Marka van Bastena, po načinu na koji postiže golove.

