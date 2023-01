Stojković: Reprezentacija bez igrača Partizana i Zvezde

Fudbaleri Srbije igraće prijateljki meč sa Sjedinjenim Američkim Državama 26. januara u Los Anđelesu.

"Uželeli smo se rada posle Mundijala, prošao je period u kome smo analizirali, gledali gde smo grešili i nadam se da danas i pored snega počinjemo sa radom", izjavio je selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković za sajt FSS, prenosi B92.

"Izabrali smo 17 igrača za ovu utakmicu, koja nije u FIFA kalendaru. Zahvalio bih svim klubovima koji su pustili igrače. Moram da napomenem da igrača Partizana i Crvene zvezde nema na spisku, ali to je odluka klubova. Oni na to imaju pravo i nema nikakvog problema. Samo sam hteo da vidim neke igrače uživo na delu. Ovo je grupa igrača koji su dobro poznati, pokazali su se u domaćoj ligi. Kad se ukaže ovakva prilika oni zaslužuju da budu ovde. Pitanje je da li mogu da pokažu talenat na višem nivotu, to ćemo videti. Utakmica sa selekcijom SAD predstavlja sve samo ne ekskurziju. Ona predstavlja odličnu šansu i priliku da igrači pokažu svoj talenat. Mart je blizu, počinju kvalifikacije i oni imaju sve u svojim nogama, da pokažu da im je mesto u A selekciji", izjavio je selektor Stojković.

Osvrnuo je i na kvalifikacije za Evropsko prvenstvo koje počinje u martu.

"Jedva čekam mart, zbog neuspeha i očekivanja koje je nacija imala od nas. Čekamo taj popravni ispit. Svake kvalifikacije donose taj izazov i to neko moranje da budemo u vrhu da bismo učestvovali na takvom takmičenju. Biće uspeh ako uspemo da odemo na Evropsko prvenstvo posle 24 godine. Želja nam je i cilj da imamo kontinuitet igranja na velikim takmičenjima. Tako se stiču i samopouzdanje i neke pobedničke navike. Zadržali smo dobru atmosferu i dobar duh", zaključio je Stojković.