Stojković: Sergej i Mitrović su mi napravili problem

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković danas je obratio javnosti pred nastavka kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine.

Srbija u četvrtak dočekuje Mađarsku, a potom u nedjelju gostuje Litvaniji.

"Orlovi" su u prva tri kola osvojili sedam bodova, koliko ima i Mađarska, pa će duel na "Rajku Mitiću" biti možda i ključan u borbi za plasman na EURO.

"Imali smo zanimljiv prelazni rok ovog leta i veoma sam ponosan i srećan kada vidim da igrači napreduju u karijerama i nalaze bolje klubove. To me čini zadovoljnim i videli smo neverovatnu ekspanziju na tržištu Saudijske Arabije gde ulažu mnogo novca u fudbal. Prelaze tamo igrači, treneri... Tamo su otišli Sergej i Mitrović, meni su napravili mali problem, a to je da pored svih utakmica koje pratim, moram da pratim i Saudijsku Arabiju, ali bar je tu televizija", rekao je Piksi.

Potom je dodao:

"Golman Petrović je otišao u Čelsi, pa Babić iz malog kluba u giganta Spartak. Jović je otišao u Milan, imamo Terzića i Ratkova koji su u Salcburgu, pa Đuričića i Mladenovića u Panatinaikosu, Eraković u Zenitu, Račića u Sasuolu, Tadića koji je glavni igrač Fenerbahčea, imali smo i Samardžića sa Interom, ali to je bila stativa... Siguran sam da će već u sledećoj godini promeniti klub. Mnogo toga zanimljivog se desilo u ovom prelaznom roku, dosta igrača je menjalo klubove, što je podatak za ponos i smatram da su to koraci unapred u njihovim karijerama".

Šta je sa Vladanom Kovačevićem?

"Vladan Kovačević će teško moći da igra za Srbiju. Nije pitanje želje i volje, nego tehničke prirode i papirologije. Da budem jasniji, radi se o datumu kada je Kovačević dobio i da li je dobio srpski pasoš. Ako zovete igrača, bez obzira što je Srbin i ima pravo po FIFA regulativama da igra, a ako nema pasoš od nekog datuma - nego ga dobije danas - onda ne može. Ono što su meni objašnjavali, to je problem. Ja nisam išao da proveravam da li ima ili nema, na njima je da reše i ako se to reše - debitovaće. Imao je sjajnu sezonu u Poljskoj, ali je procedura takva", kazao je Piksi.

Još malo o Saudijskoj Arabiji...

"Saudijska Arabija? Pored nekih ponuda koje sam imao, u startu sam bio vrlo kategoričan i rekao da ne želim da pregovaram i razgovaram jer sam pod ugovorom sa FSS. Kroz svoju karijeru to znam i te kako da poštujem, pa ne dolazi u obzir nešto da radim iza leđa FSS za nešto što će verovatno doći. To je neminovno. Neki dan sam gledao het-trik Mitrovića protiv Al Itihada, onaj prvi gol se graniči sa fudbalskim umećem... U mom stilu? Tu je negde. Sama atmosfera, publika, teren, negde to moramo da gledamo s poštovanjem iako to nije liga na nivou ovih najboljih u Evropi, ali su na dobrom putu da napreduju, jesu. Vrlo interesantno tržište, ogroman novac, a vidim da tamo daju igrači daju maksimum. Drago mi je što u takvom šampionatu imamo dvojicu", rekao je selektor Stojković.