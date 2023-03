Stojković: Veliki ulog, svaka utakmica kao finale i tako ćemo se spremati

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi obratio se medijima u sportskom centru FSS u Staroj Pazovi. Stojković je temeljno odgovorao na sva novinarska pitanja.

Srbija u petak dočekuje Litvaniju na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, dok tri dana kasnije gostuje Crnoj Gori u Podgorici.

U grupi G se još nalaze Mađarska i Bugarska, a dvije najbolje ekipe će na kraju takmičenja obezbijediti plasman na EURO u Njemačkoj.

O spisku za dva predstojeća meča:

"Ispada da vas više interesuju onih kojih nema, nego onih koji ima. Nalazimo se pred početkom jednog novog ciklusa. U pitanju je Evropsko prvenstvo, kvalifikacije. Prioritet svih prioriteta je da budemo učesnici i učinićemo sve da kroz kvalifikacije ostvarimo cilj. Mislim da je ovo grupa igrača koja je u ovom trenutku najpotrebnija. Individualno da pričam zašto nekoga nema, mislim da bismo otišli daleko. Ovo je moja odluka i stojim iza nje. Igrači znaju da sam otvoren i direktan i tu nema ljutnje. Pratili smo formu, minutažu... U planu je bio poziv golmanu Rakova Kovačeviću, ali nismo željeli da rizikujemo jer papirologija nije završena. On će biti pozvan čim to bude završeno. Važno je da smo postigli saglasnost da debituje i tu je sve jasno."

Golman Sevilje Marko Dmitrović više neće igrati za Srbiju:

"Obavijestio nas je prije nekoliko dana da neće više igrati za reprezentaciju, da želi da se posveti klupskim obavezama. Poslije dvije godine naše saradnje, želim da mu posvetim sve najbolje. To je njegova odluka, pretpostavljam da želi da se bori da bude prvi golman u Sevilji. Prema njegovim riječima, ima dovoljno mladih golmana kojima treba pružiti šansu. To je prava istina, ovo što ja kažem."

O izborima u FSS-u.

"Kao što znate, ja se nisam bavio izborima niti je to moj posao, ko god želio da me uvuče u tu priču. Ja znam šta je moj dio posla i fokusiran sam da ga odradim najbolje što mogu. Bio sam na skupštini da ispoštujem Savez. Lijepo je biti dio fudbalske Srbije kada je u pitanju najviši organ. Ja tu pokazujem samo respekt prema FSS. Mislim da je dobro da se stvorilo rukovodstvo, da ćemo imati stabilnu organizaciju. Što se odnosa sa predsjednikom tiče, tu nema nikakvih problema. Mi nikada nismo bili u svađi. Nismo imali komunikaciju, ali tako možete sa nekim deset godina i da sve bude u redu. Očekujem da sve bude u redu i da svako radi svoj posao."

O neuspjehu na Mundijalu u Kataru i očekivanjima pred početak kvalifikacija za EURO:

"Kao prvo, ja negdje dugujem ili dugujemo, kako god hoćete, ali reći ću za sebe da dugujem izvinjenje naciji za očekivanja u Dohi. Dugujem najveće izvinjene za one koji su bili tamo za rezultat koji smo ostvarili. Vidim ove kvalifikacije kao nešto što može da povrati ugled i reputaciju za ono što smo stvarali dvije godine. Moramo biti spremni na jedno, a to je da će svaka utakmica biti finale. Ne želimo da razočaramo. Ako je neko bolji, mi ćemo čestitati, ali od nas puno toga zavisi. Prvi korak je pobijediti Litvaniju i to je ono čime smo najviše okupirani i najviše razmišljamo. Ne možemo da pričamo o utakmici koja je peta po redu. Svi znamo da nas 24 godine nije bilo na EP, taj podatak je zabrinjavajući. Te tradicije i postoje da bi se rušile. Ono što me raduje jeste zdravstveni bilten igrača. Učinićemo sve da napravimo prvi korak, a to je da pobijedimo Litvaniju. Znamo gdje smo griješili i šta treba popraviti. Pretpostavljam da to svi znaju, da ta naša defanziva bude bolja. Ali, kada govorimo o njoj, ne možemo govoriti individualno. Cijeli tim mora da se brani i napada. Imali smo puno analiza, znamo gdje su bile greške i šta treba popraviti. Vjerujem da smo na dobrom putu da riješimo probleme. Neću nikome da dozvolim da kažem da je laka grupa. Teška grupa, da, vrlo teška. Za mene najteža grupa. Ko pomisli da je utamica protiv Litvanije laka, taj je u velikom problemu. Večeras ćemo imati sastanak na kom želim da igračima objasnim neke stvari."

O pozivu za Stojića iz ekipe TSC:

"Stojić iz TSC-a, taj igrač već duži period igra odlično u našoj ligi. Potvrda tome je došla u utakmici protiv SAD u Los Anđelesu. Nebitno da li smo pobijedili ili ne, taj odnos prema nacionalnom timu. On je jedan od njih koji treba da budu ili će u skorije vrijeme biti u reprezentaciji. Što se tiče Stefana Mitrovića i Vladimira Lučića, oni imaju dvije važne utakmice za mladu reprezentaciju. Oni su dio "A" reprezentacije, sve je pitanje procjene gdje će biti u datom trenutku. Svim igračima su vrata otvorena."

O Lazaru Samardžiću:

"Uspjeli smo da riješimo, neću reći problem, ali takvog talenta smo ubijedili da ispred Njemačke izabere Srbiju. Na njemu je sada da to opravda. Ali nemojmo da očekujemo od njega da za nas pusti kišu."

Kako je ubijedio Samardžića i da li je razgovarao sa Bajčetićem:

"Znate kako, vi ste već o tome pisali i to je negdje 90 odsto istina. Naš kontakt sa Samardžićem traje duži period. Međutim, ja sam neko ko ne želi da stvara pritisak nikome. Prije godinu sam otišao da gledam utakmicu Udinezea i Milana. Ja sam otišao ne zbog Milana nego zbog Samardžića da se uvjerim u njegove kvalitete. Pred kraj godine smo imali još jedan kontakt, da se pred kvalifikacije u martu čujemo i vidimo. Sa svoje strane sam uradio sve što sam mogao, razgovarajući sa njim i sa njegovim ocem. Mislim da je to lijepa stvar za srpski fudbal i da će njemu biti lijepo kada bude dio našeg tima. Što se Bajčetića tiče, mislim da je sve ovo što se izdešavalo prebrzo došlo za 18-godišnjeg klinca. On jeste talenat, igrač koji obećava. Znate cijelu istoriju, majka je Španjolka, otac je naš. Obavio sam razgovor, naravno. Ono što je važno jeste da mislim da nije spreman da igra ni za Španiju ni za Srbiju. Previše je to brzo došlo na njegova leđa. A sad čujem i da se povrijedio. Vidjećemo kakva će biti odluka. Nećemo vršiti pritisak. Na kraju će on donijeti odluku, ali u ovom momentu nije spreman da igra ni za jedne ni za druge."

Još jednom o igračima kojih nema na spisku:

"Maksimović iz Hetafea je igrač koji ima potpuno moje povjerenje. On je fudbaler koji daje svoj maksimum, ne mora da se dokazuje. To što ga nema na ovom spisku, ne znači da ga neće biti i na preostale dvije. I on to zna."

O crvenom kartonu Mitrovića protiv Mančester junajteda:

"Nepotreban potez. Pretrpiće sankcije. Šteta što se desilo, ali dođu momenti kada izgubi kontrolu. Naravno da je svjestan toga, pričaćemo o tome. Kada su svi igrači u pitanju, mora da postoji doza respekta i dostojanstvo prije svega i da se takve situacije ne dešavaju."

Da li će Srbija mijenjati način na koji igra:

"Što se principa igra tiče, to ćemo vidjeti ima vremena. Ima tu daleko više pozitivnijih stvari od negativnih. One koje su nas koštale rezultata u Dohi to moramo da popravimo, to je prioritet."

Da li će još neki igrač postati novi član "Orlova" poput Samardžića i Kovačevića:

"Meni je drago zbog toga, a zašto su odlučili da igraju za nas ćete morati da pitate njih. Ima i drugih igrača, ali ne mogu da vam kažem. Ovdje je na spisku taj igrač o kom pričam, tako da ne pričam gluposti. Radi se o kvalitetnom igraču."

Srbija je favorit pred meč sa Litvanijom, ali Piksi poziva na oprez:

"Treba da se plašimo svakog tima u grupi, ali ne onaj strah koji će oduzeti noge. Meni će svaka utakmica biti ista, kao i našim igračima. Nevažno kako se protivnik zove. Veliki je ulog. Kao što sam rekao, svaka utakmica je finale i tako ćemo se spremati. Samo se sa tim pristupom možemo nadati nečemu. Svi ostali će vam reći da će se boriti za jedno od dva mjesta. Da li će nas gledati kao favorite ili autsajdere, to je manje bitno."

Da li će utakmica protiv Crne Gore prevazići sportski okvir:

"Kako ko uzima ili želi da je vidi. Mi ćemo je gledati na najsporstkiji mogući način. To je samo jedna utakmica u nizu i tu se sve završava. Igraće se sa 22 igrača, tako će početi i to je sigurno. O Crnoj Gori je zabranjeno da se priča i priča se samo o Litvaniji."

Zašto nema Đorđa Petrovića na spisku:

"Obojica, i Rosić i Petrović su ostavili fantastičan učinak, ali je i on mogao da bude na spisku bez ikakvih problema. Pokazao je u Amerci da je golmančina. Kapa dole za obojicu. Dmitrović je u pravu da imamo plejadu odličnih, mladih golmana. Odlično se postavio. Kao što smo nekad imali defanzivce, a gore nije imao ko da završi. Sada se tako namjestilo, baš smo rasadnik dobrih golmana", završio je Stojković.