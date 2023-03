Stojković pred Crnu Goru: Pokušaćemo da srušimo tradiciju

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio je danas u Podgorici da njegovi igrači žele da pobjede Crnu Goru u meču grupe G kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje će naredne godine biti održano u Njemačkoj.

Srbija je prije dva dana u Beogradu pobijedila Litvaniju 2:0, dok je Crna Gora u Razgradu bila bolja od Bugarske 1:0.

"Što se Crne Gore tiče ne postoje tajne među nama. Znamo čime raspolažu, ispratili smo prvi meč i pobedu važnu za njih. Znam da nema Marka Jankovića, koji je povređen i odličan je igrač. Što se ostalih tiče, poznajemo sve, da im ne nabrajam imena. Jedino sam se uplašio kad sam video Savićević u timu, pomislio sam da se nije Dejo vratio, kako bismo onda. Sreća, to je mlađi Savićević. To je dobra i mlada ekipa koja ne sme da se potceni", rekao je Stojković na konferenciji za medije u Podgorici.

On je potvrdio da na meču u Podgorici za Srbiju neće igrati Filip Kostić.

"Radi se o upali ahilove tetive. Nije bilo potrebe da rizikujemo i odluka je bila da se vrati u klub. Povrede su sastavni deo i nema ničeg goreg za trenera. Međutim, to je deo fudbala i moramo da pronađemo način da to prevaziđemo. Očekujem od igrača odgovrnost, da odigraju najbolje što mogu i ostvare cilj. U tom pogledu verujem da neće biti problema, jer je ova grupa već dve godine zajedno. Oni sve poznaju, principe igre i ideje koje želimo da sprovedemo, tako da ne sme da bude problema u taktičkom delu igre", dodao je selektor Srbije.

Stojković je istakao da očekuje sjajnu atmosferu na meču sa Crnom Gorom, koji će biti odigran sutra od 20.45 sati u Podgorici.

"Ove utakmice imaju veliku važnost. Od mog tima uvek očekujem da bude najbolji i osvaja bodove. Sutra nam se pruža posle prve prepreke druga prilika da stignemo do važnih bodova, očekujem uzbudljiv meč, takmičarski i verujem da moji momci mogu da iznesu teret", rekao je Stojković.

On nije želio da otkrije u kom sastavu će sutra Srbija igrati.

"Posle današnjeg treninga će biti dosta jasnije, a ja ću doneti odluke koje su u interesu tima kada je taktika u pitanju i te se odluke donose uvek hladne glave. Postoji nekoliko opcija i drago mi je zbog toga. Onaj sastav, koji bude istrčao smatraću da je najspremniji što se mog tima tiče i timske igre. I ne treba zabravoti da sada imamo pet izmena, što daje dovoljno prostora i vremena da povlačite neke poteze u odnosu na rezultat i dešavanja na terenu", naglasio je Stojković.

Novinari su iznijeli podatak da Srbija u posljednjih pet kvalifikacionih ciklusa nije ostvarila dvije pobjede na startu takmičenja.

"Nisam znao to. Sada ćemo pokušati da srušimo tu tradiciju. Ne brine me previše niti obraćam pažnju na to. Znamo šta nam je cilj i da su bodovi važni i da nose istu težinu. Došli smo da se nadigravamo i da pokušamo kroz naš cilj da tako bude. Ne zaboravimo da protivnik želi isto to. Sve ćemo učiniti da utakmicu rešimo u svoju korist, ali neće biti lako. Ko tako misli, u velikom je problemu", dodao je Stojković.

Stojković je naglasio da su srpski igrači svjesni odgovornosti, težine i važnosti svake utakmice.

"To je ono što vidim u mojim igračima, taj mentalitet koji nas je krasio kroz ove dve godine. To dovoljno pokazuje da smo na dobrom putu da možemo da igramo dobro, atraktivno, kvalitetno i da pobeđujemo. Sa te strane se ništa neće menjati u odnosu na protivnika", istakao je selektor Srbije.