Stojković produžio ugovor, ostaje u Zvezdi do 2022.

Standardni prvotimac Crvene zvezde Filip Stojković potpisao je danas novi troipogodišnji ugovor i ostaće u klubu do 2022. godine.

"Mogu da kažem da sam presrećan što sam potpisao ugovor i što sa tolikom dozom sreće idem na zasluženi odmor. Moram da napomenem kako želim svim saigračima da se dobro odmore i da se svi vrate zdravi, nasmejani i spremni za početak zimskih priprema, što želim i sebi", rekao je Stojković za klupski sajt.



On je dodao da je siguran da u budućnosti ekipa može da nadmaši dosadašnje uspjehe.



"Sve što smo uradili do sada je podstrek za budućnost koja će nam, verujem, doneti mnogo lepih stvari. Prethodnih 18 meseci je najlepših u mom životu i ovaj dan kada sam produžio ugovor sigurno ću posebno pamtiti. Radujem se novim druženjima sa saigračima na terenu i najboljim navijačima na svetu", poručio je Zvezdin desni bek.



Prije njega Zvezda je produžila ugovor sa Milanom Pavkovom, takođe do 2022. godine.