Stravična povreda Nevena Subotića

Srpski internacionalac Neven Subotić doživio je tešku povredu glave u utakmici svog Sent Etjena protiv Bordoa.

Subotić je sredinom prvog poluvremena dobio izuzetno jak udarac koljenom u glavu od golmana i ostao je da u krvi leži na travi.

Srpskog štopera je golman Sent Etjena Rufije udario prilikom pokušaja da ispuca loptu i rasjekao mu glavu, da bi mu ljekari potom stavili i medicinsku kragnu kako bi imobilisali taj dio tijela.

St. Etienne defender Neven Subotic has been taken to hospital after a clash left him unconscious.



