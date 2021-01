Štutgart u gej dresovima juri prvu domaću pobjedu

Njemački bundesligaš Štutgart jedini je tim u ligi koji još nema pobjedu na domaćem terenu.

"Švabe" se nadaju da bi sreća mogla da se promijeni ovog petka kada dočekaju Majnc, a na utakmici će nastupiti u specijalno dizajniranim dresovima sa duginim bojama.

Umjesto tradicionalne crvene štrafte na grudima, ovog puta će stajati pruga duginih boja u znak borbe za toleranciju i različitost. Akcija je i dio proslave oslobođenja Aušvica koja se desila 27. januara 1945.

"Bilo je puno ljudi, navijača Štutgarta jevrejske vjere koji su mučeni i ubijani u ozloglašenom logoru. Naša je dužnost da ih se stimo i osudimo ovaj zločin protiv nevinih ljudi", izjavio je predsjednik Štutgarta Klaus Fogt.

Following #HolocaustMemorialDay earlier this week, VfB will wear a special kit for tonight's match. In doing so, VfB Stuttgart is representing its values and sending out a clear message. Fight for tolerance and diversity! #VfB #vielmehrVielfalt (Much more diversity) pic.twitter.com/iMzkTTVd8I